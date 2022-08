Điều tra vụ tài xế taxi tử vong trong xe ở Long An

TPO - Cơ quan chức năng TP Tân An, tỉnh Long An đang điều tra, làm rõ vụ việc một tài xế taxi được phát hiện tử vong bên trong xe.

Chiều 1/8, Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã bàn giao thi thể tài xế taxi cho gia đình đưa về mai táng.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, một số người dân ở khu vực ấp Cầu Tre, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An (đoạn tiếp giáp với đường dẫn vào cao tốc Trung Lương – TPHCM) phát hiện ô tô taxi biển số 62A.184... đỗ trên vỉa hè từ đêm qua nhưng không di chuyển sang địa điểm khác nên đã lại gần kiểm tra.

Khi tiếp cận, qua cửa xe, người dân phát hiện một người đàn ông tựa lưng trên ghế bất động. Sau đó, họ lên tiếng gọi nhưng người bên trong không hồi đáp, sau khi phá cửa xe kiểm tra thì phát hiện người đàn ông này đã tử vong.

Sự việc lập tức được trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an TP Tân An đã có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông.

Người dân khu vực cho biết, nạn nhân tên S. (49 tuổi), ngụ phường 4, TP Tân An. Nhiều năm qua, ông S. đỗ xe ở nơi tiếp giáp với đường dẫn cao tốc Trung Lương – TPHCM để đón khách.

Hiện nguyên nhân tử vong của ông S. vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.