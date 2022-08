TPHCM: Hai cô gái trẻ tử vong sau va chạm với ô tô bán tải

TPO - Vụ tai nạn khiến 2 cô gái đi xe máy tử vong, một trẻ em mới 13 tháng tuổi bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đến rạng sáng 1/8, lực lượng chức năng quận Bình Tân (TPHCM) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô bán tải và xe máy xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn dưới chân cầu tỉnh Lộ 10B (phường Tân Tạo A).

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 20h ngày 31/7, ô tô bán tải mang BKS 51D 289.XX, do một tài xế chưa rõ danh tính điều khiển, di chuyển trên quốc lộ 1, hướng từ An Sương đi vòng xoay An Lạc.

Khi đến khu vực gầm cầu Tỉnh lộ 10B thuộc địa bàn phường Tân Tạo A (quận Bình Tân), ô tô trên va chạm với xe máy mang BKS 84K3 chở 3 người gồm 2 cô gái ngoài 25 tuổi và một trẻ em khoảng 13 tháng tuổi.

Vụ tai nạn khiến 2 cô gái đi trên xe máy tử vong tại chỗ, cháu bé bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Tổ xử lý tai nạn Đội CSGT An Lạc cùng các đơn vị chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời điều tiết phân luồng giao thông.