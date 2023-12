Phát hiện thi thể đã phân hủy trong căn nhà bỏ hoang ở Bình Dương

TPO - Tại căn nhà bỏ hoang ở Bình Dương, người dân phát hiện một thi thể đã phân hủy. Trước đó, khu vực này từng phát hiện một thi thể nam giới với nhiều vết dao đâm.

Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ thi thể người được phát hiện tại một căn nhà bỏ hoang.

Theo thông tin ban đầu, tối 12/12, người dân đi ngang qua bãi đất trống, nơi có căn nhà bỏ hoang gần đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì ngửi thấy mùi hôi thối nên đi tới kiểm tra.

Bên trong căn nhà bỏ hoang, người dân phát hiện có thi thể người đang phân hủy nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo từ người dân, công an địa phương nhanh chóng tới hiện trường để xác minh, điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, thi thể người đã phân hủy nặng, biến dạng. Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh lai lịch, danh tính nạn nhân để điều tra nguyên nhân.

Trước đó, vào cuối tháng 7, người dân cũng phát hiện thi thể nam giới tại khu vực này. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Trọng K. (SN 2001, quê Hậu Giang, thuê trọ ở TPHCM).

Qua khám nghiệm tử thi, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm. Công an sau đó đã điều tra và bắt giữ hai đối tượng gồm: Nguyễn Thành Thông (SN 2000) và Lê Thị Mỹ Anh (SN 2006, cùng quê An Giang). Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi Giết người để cướp tài sản.