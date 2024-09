Phát hiện ông chủ lò rượu ở Bình Dương tử vong trong tư thế ngồi

TPO - Sau nhiều lần gọi cửa nhưng không có phản hồi, nghi có chuyện chẳng lành, người dân phá cửa vào nhà kiểm tra và phát hiện ông L. tử vong trong tư thế ngồi trên ghế, đầu ngửa ra phía sau.

Ngày 23/9, thông tin từ Công an TP. Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang điều tra làm rõ 2 trường hợp tử vong bất thường vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó vào sáng cùng ngày, người dân đến ki-ốt của ông Đ.V.L. (61 tuổi, ngụ TPHCM) trong con hẻm nhỏ trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc khu phố Bình Đường 1 (phường An Bình, TP. Dĩ An) để mua rượu. Sau nhiều lần gọi cửa nhưng không có phản hồi, nghi có chuyện chẳng lành, người dân phá cửa vào nhà kiểm tra và phát hiện ông L. tử vong trong tư thế ngồi trên ghế, đầu ngửa ra phía sau.

Nhận được tin báo, Công an TP. Dĩ An đến hiện trường khám nghiệm, sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Nhiều nhân chứng cho biết, ông L. thuê ki-ốt sinh sống một mình, hằng ngày nấu rượu để bán.

Sáng cùng ngày, cũng tại TP. Dĩ An, người dân phát hiện anh L.V.C. (25 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ trên đường Đoàn Thị Điểm (khu phố Bình Đường 3, phường An Bình). Một số người dân địa phương cho biết, anh C. làm công nhân, ở trọ cùng với bạn.