Phát hiện nhiều công chức, lãnh đạo đơn vị vi phạm nồng độ cồn

TPO - 5 tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với công an 5 địa phương phát hiện 10 trường hợp là công chức, lãnh đạo đơn vị và phóng viên… vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 25/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, thực hiện kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện “Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông”, ngày 23/9, các tổ công tác của đơn vị phối hợp với công an 5 địa phương trực tiếp kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Đắk Lắk, Trà Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác phát hiện 199 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (54 ô tô, 144 xe mô tô, 1 xe máy điện), 1 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Đáng chú ý, các tổ công tác phát hiện 7 người là công chức (1 trường hợp Phó giám đốc trung tâm quỹ đất thành phố Bắc Giang; 1 trường hợp Trưởng phòng tài nguyên môi TP Bắc Giang; 1 trường hợp giám đốc bưu điện TP. Buôn Ma Thuột; 1 trường hợp Trưởng phòng Tài Chính – Kế hoạch, huyện Ea Kar; 1 trường hợp Phó phòng kinh tế - hạ tầng huyện Ea Kar 1 trường hợp Giám đốc trạm đăng kiểm số 47-03D, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk; 1 trường hợp khai là cán bộ chi cục thú y Đắk Lắk).

Ngoài ra, các tổ công tác phát hiện 3 trường hợp là nhà báo, phóng viên, cộng tác viên (1 trường hợp có xuất trình thẻ nhà báo, 2 trường hợp là phóng viên phóng viên và cộng tác viên tạp chí) vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bố trí 3 tổ công tác Cục CSGT phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang, Đội CSGT-TT Công an TP. Bắc Giang tiến hành kiểm soát trên các tuyến đường Hùng Vương, 398, Tân Mỹ, Xương Giang, TP Bắc Giang phát hiện xử lý 100 trường hợp vi phạm, trong đó 92 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (25 ô tô, 66 mô tô, 1 xe máy điện).

Tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk 1 tổ công tác Cục CSGT phối hợp với Phòng CSGT Đắk Lắk và Công an TP. Buôn Ma Thuột và Công an huyện Ea Kar phát hiện xử lý 45 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (18 ô tô, 27 mô tô).

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tổ công tác Cục CSGT phối hợp với Đội CSGT- TT Công an thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và Đội CSGT ĐB, Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường km 69, QL53, 148 QL53, thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Phát hiện xử lý 35 trường hợp trong đó 33 trường hợp (1 ô tô, 32 mô tô) vi phạm về nồng độ cồn, 1 trường hợp xe mô tô không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh các tổ công tác phát hiện, xử lý 30 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Cục CSGT các trường hợp vi phạm trên sau khi xác minh làm rõ, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo về đơn vị công tác.

Từ ngày 31/8 - 15/9, 6 tổ công tác của Cục CSGT đã triển khai ở nhiều địa phương và phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Đáng lưu ý có 88 trường hợp người điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn là công chức, viên chức, bộ đội, công an, nhà báo đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, thậm chí có cả giáo viên dạy lái xe... Ngoài ra, một số lái xe khi vi phạm được xác minh, làm rõ là bí thư, chủ tịch huyện hoặc một số cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu. Cục CSGT cho biết, các tổ công tác được triển khai đến ngày 15/10.