Phát hiện lượng lớn gỗ phủ chăn trên xe khách

TPO - Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện 2 xe khách chở số lượng gỗ lớn nhưng không có chứng từ hợp pháp.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng 14/11, khi đang tuần tra trên quốc lộ 1A (đoạn qua phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) đã phát hiện ô tô khách biển số 37B-006.19 do tài xế Hồ Đăng Nhâm (SN 1963, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua đó phát hiện trên xe khách chở 4 tấm gỗ lớn hình chữ nhật với khối lượng khoảng 1,5m3. Số gỗ này được phủ chăn che kín.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số gỗ trên. Tài xế Nhâm khai, các tấm gỗ lớn là gỗ sao xanh, được mua tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) và đang trên đường vận chuyển về tỉnh Nghệ An.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 13/11 tổ kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6.1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) cũng phát hiện xe khách 47B-017.70 do tài xế Bảo Phụng (SN 1970, trú tỉnh Đắk Lắk) chở 13 tấm gỗ lớn di chuyển trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Kỳ Anh).

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ số gỗ nói trên theo quy định.