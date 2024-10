Phát hiện hồ nước sâu, lạnh bất thường ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Đoàn thám hiểm Jungle Boss vừa phát hiện một hồ nước "bí ẩn", có độ sâu và lạnh không ngờ, nằm trong vùng lõi vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Cuối tháng 7, trong một lần quay lại hồ Lơ Lửng (vừa được phát hiện đầu tháng 5), đoàn thám hiểm của Jungle Boss - công ty du lịch mạo hiểm khai thác một số tour khám phá hang động tại Quảng Bình - vô tình phát hiện một hồ nước lạ nằm gần cửa hang Thung (thuộc hệ thống Hung Thoòng), cách hồ "treo" khoảng 1 km.

Theo đó, miệng hồ chỉ rộng khoảng 10 m, xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều bùn đất, màu nước trong xanh và yên tĩnh. Điểm đáng chú ý là nhiệt độ nước và độ sâu.

Trao đổi với Tri thức - Znews sáng ngày 7/10, ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Jungle Boss, cho biết qua khảo sát sơ bộ, đội ngũ thám hiểm ghi nhận khoảng cách từ bề mặt đến đáy hồ có chiều dài hơn 12 sải tay, tương đương với gần 18 m - một độ sâu không tưởng đối với một hồ có diện tích mặt nước nhỏ.

"Ban đầu chúng tôi không quá để ý đến vùng đất trũng chứa nước này vì diện tích nhỏ. Tuy nhiên, khi xuống bơi, đoàn nhận thấy phía dưới đáy có dạng hàm ếch, sau đó dùng dây cước, buộc móc khoá inox và đầu dây để bắt đầu thả xuống đo. Chúng tôi bất ngờ vì hồ cực kỳ sâu, sâu hơn mực nước của dòng sông chính của hang Thung", ông Dũng nói.

Bên cạnh mức sâu bất thường, hồ còn có nhiệt độ rơi vào khoảng 16 độ C, lạnh hơn nhiều so với các hồ nước khác ở hang Thung (dao động 18-20 độ C). Đơn vị dự định đưa khu vực này vào khai thác du lịch nhằm mang đến cho du khách trải nghiệm thú vị.

Đại diện Jungle Boss nhận định hồ nước có thể là điểm nối đến một hệ thống hang động ngầm khác trong hang Thung và mở ra một hang động rất lớn ở tầng đáy.

Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết ban đầu, cần phải có nhiều chuyến thám hiểm cùng nhiều trang thiết bị để khảo sát thêm.

Ngoài hồ nước bí ẩn chưa được đặt tên này, hồi tháng 5, đội thám hiểm còn phát hiện hồ Lơ Lửng cách cửa hang Thung 1 km. Điểm đặc biệt của hồ nước là vị trí nằm cao hơn nhánh sông ngầm chính trong hang khoảng 15 m như được "treo" trên vách hang.

Theo ông Dũng, đáy của hồ này vẫn còn là một ẩn số mặc dù dòng nước trong vắt có thể nhìn xuyên thấu. Ước tính ở thời điểm hiện tại hồ Lơ Lửng sâu khoảng 7-8 m.

