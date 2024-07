Phát hiện hàng chục nghìn loại mỹ phẩm ‘trôi nổi’ ở Phú Yên

TPO - Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện hơn 13.500 mặt hàng kem dưỡng da, sữa tắm, sữa rửa mặt, kẹo giảm cân và mỹ phẩm các loại không có phiếu tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm tại một công ty ở TP Tuy Hòa.

Ngày 31/7, nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết: Đơn vị này vừa phát hiện hơn 13.500 mặt hàng kem dưỡng da, sữa tắm, sữa rửa mặt, kẹo giảm cân và mỹ phẩm các loại không có phiếu tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH K.N Beauty, ở phường 9, TP Tuy Hòa.

Trước đó, ngày 25/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP Tuy Hòa khám xét hành chính tại trụ sở Công ty TNHH K.N Beauty do bà Lê Thị Kim N. (SN 1991) làm Giám đốc. Qua đó, phát hiện doanh nghiệp này đã xuất bán hơn 5.000 đơn hàng, thu về hàng tỷ đồng nhưng không kê khai, ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn cho người mua nhằm trốn thuế.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại trụ sở của doanh nghiệp này có 14.631 sản phẩm kem dưỡng da, sữa tắm, sữa rửa mặt, kẹo giảm cân và mỹ phẩm các loại, trị giá 3,7 tỷ đồng, trong đó hơn 13.500 mặt hàng không có phiếu tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm.

Bước đầu, bà Lê Thị Kim N. khai nhận là người thành lập công ty, trực tiếp điều hành hoạt động bán hàng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok). Từ tháng 3/2020 đến nay, bà N. đã sử dụng pháp nhân của doanh nghiệp để ký kết các hợp đồng gia công hàng hóa; sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp cận khách hàng; sử dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển, thu hộ tiền bán đối với hơn 5.000 đơn hàng là mỹ phẩm, rượu sâm, sữa rửa mặt, vòng tay, túi xách... cho các khách hàng ở nhiều địa phương trên cả nước thu về hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, bà N. đã chia nhỏ, “xé lẻ” vào 7 tài khoản ngân hàng và chỉ kê khai nộp thuế hơn 9,6 triệu đồng. Trong đó, tiền thuế giá trị gia tăng chỉ hơn 750 nghìn đồng, lệ phí môn bài 8 triệu đồng, tiền phạt 840 nghìn đồng và tiền chậm nộp thuế là 40 nghìn đồng.

Hiện Công an tỉnh Phú Yên đang tập trung điều tra dấu hiệu tội phạm của cá nhân và doanh nghiệp trốn thuế để đưa ra xử lý trước pháp luật.