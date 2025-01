Phát hiện cơ sở sang chiết khí cười quy mô lớn tại TP Hạ Long

TPO - Qua tin báo từ người dân, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Quảng Ninh phát hiện nhóm người đang tổ chức sang chiết khí cười NO2 để đem đi bán.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Quảng Ninh, thông tin đơn vị vừa bắt giữ kho sang chiết khí cười (NO2) quy mô lớn tại căn nhà 729, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long.

Cụ thể, chiều tối 25/1, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Quảng Ninh nhận được tin báo từ người dân về địa điểm trên có dấu hiệu đang tổ chức sang chiết khí cười.

Sau đó, lực lượng 113 phối hợp cùng Công an Hạ Long tổ chức kiểm tra và phát hiện nhóm người gồm Đặng Long Tuấn (24 tuổi, trú tại TP Hạ Long) cùng Lê Anh Tú (22 tuổi) và Hoàng Văn Hải (32 tuổi) đều trú thị xã Quảng Yên đang tổ chức thực hiện sang chiết khí vào các bình kim loại.

Qua đấu tranh, nhóm người này khai nhận hành vi sang chiết khí cười (NO2) vào các bình với mục đích buôn bán.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở trên có 45 bình có chứa khí (nghi khí NO2) và 65 bình không chứa khí cùng các vật dụng phục vụ việc sang chiết khí.

Công an Quảng Ninh, cho biết đơn vị đang ra quân tổng lực thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Toàn bộ người và tang vật được lực lượng 113 bàn giao cho Công an TP Hạ Long thụ lý và giải quyết theo quy định của pháp luật.