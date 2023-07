Phát hiện bất ngờ khi điều tra tin báo 'Cô gái bị bắt cóc đưa sang Campuchia'

TPO - Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, không có việc “cô gái bị bắt cóc đưa sang Campuchia” như trình báo của người dân. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiếp nhận tin tố giác cô gái này có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/7, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, đã thông tin về vụ việc người dân phản ánh một phụ nữ ở TP Phan Rang - Tháp Chàm bị bắt cóc, đưa sang Campuchia.

Trước đó, ngày 1/6, anh N.V.H (SN 1981, ở phường Mỹ Hải, TP Phan Rang- Tháp Chàm) trình báo với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận về việc em gái ruột là Nguyễn Thị Hoài Phi (SN 1985, ở phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm) đi vào TPHCM từ ngày 23/5/2023 và sau đó bị bắt cóc.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Ninh Thuận đã phân công lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an TPHCM và Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức xác minh, truy tìm Nguyễn Thị Hoài Phi. Đến ngày 24/6/2023, Nguyễn Thị Hoài Phi bị Công an tỉnh Tboung Khmum - Campuchia phát hiện, tạm giữ và bàn giao lại cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, Công an tỉnh Ninh Thuận đã đưa về địa phương, bàn giao lại cho gia đình quản lý.

Theo đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải, đến nay chưa có tài liệu chứng minh Nguyễn Thị Hoài Phi bị bắt cóc như trình báo của anh N.V.H.

Tuy nhiên, ngày 4/7/2023, Công an tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận đơn tố giác Hoài Phi có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đang xác minh làm rõ các vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.