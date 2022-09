Phạt hai tài xế 34 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn

TPO - Tham gia điều khiển giao thông khi nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, hai tài xế ở Hà Tĩnh bị phạt 34 triệu đồng.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt 34 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 17 tháng đối với tài xế V.C.H. (SN 1987) và V.Đ.S. (SN 1975) cùng trú tại huyện Can Lộc do vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Theo đó, vào ngày 1/9, Công an huyện Can Lộc kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế V.C.H. (SN 1987, trú tại huyện Can Lộc) điều khiển xe ô tô BKS 38A - 24X.XX di chuyển trên khu vực đường ở thị trấn Nghèn.

Qua kiểm tra, ông H. không mang theo giấy phép lái xe, ngoài ra kết quả trong hơi thở của ông H. có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Cũng trong ngày, Công an huyện Can Lộc phát hiện tài xế V.Đ.S. (SN 1975, trú tại huyện Can Lộc) điều khiển xe ô tô mang BKS 38C-13X.XX, trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Căn cứ vào quy định, UBND huyện Can Lộc đã xử phạt 34 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian 17 tháng đối với hai nam tài xế trên.