TPHCM: CSGT vào bến xe kiểm tra đột xuất nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế

TPO - Lực lượng chức năng đã kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với nhiều lượt tài xế điều khiển xe khách xuất bến tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM).

Sáng 24/8, Đội CSGT Hàng Xanh (PC08) Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh, Công an phường 26 tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý đối với các tài xế xe khách xuất bến tại bến xe Miền Đông (phường 26, quận Bình Thạnh).

Theo đại diện Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08) Công an TPHCM, việc kiểm tra sẽ được thực hiện thường xuyên và liên tục nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau lễ 2/9.