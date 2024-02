Phạt 35 triệu đồng tài xế uống rượu lưu thông trên cao tốc

TPO - Uống rượu bia rồi chở vợ con lưu thông trên cao tốc, một tài xế bị xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Ngày 11/2 (tức mùng 2 Tết Giáp Thìn), Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vừa phát hiện một tài xế vi phạm nồng độ cồn trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 10/2 (tức mùng 1 tết Nguyên đán), tại Km430, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (thuộc địa phận huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), tổ công tác của đội dừng kiểm tra xe ô tô con BKS 30H-914.xx, do anh N.T.V. (SN 1991, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển, di chuyển theo hướng Vinh - Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế V. đo được là 0,573 mg/l khí thở. Tài xế cho biết đang trên đường chở vợ và con nhỏ từ quê ra Hà Nội.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe, tạm giữ phương tiện, đồng thời hỗ trợ gia đình người vi phạm tiếp tục hành trình về Hà Nội. Được biết, với mức vi phạm trên, tài xế N.T.V bị xử phạt tiền lên đến 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Số liệu của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, trong 2 ngày (30 và mồng Một Tết Nguyên đán), lực lượng CSGT Nghệ An đã phát hiện, xử lý 151 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 151 phương tiện, tước giấy phép lái xe 147 trường hợp, phạt số tiền hơn 490 triệu đồng.