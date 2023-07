Pháo tự hành Malva của Nga sắp đi vào hoạt động

TPO - Rostec thông báo pháo tự hành bánh lốp đầu tiên Malva của Nga đã vượt qua các bài kiểm tra cấp nhà nước và sẽ sớm đi vào hoạt động.

Theo báo cáo của tập đoàn nhà nước Rostec ngày 27/7: "Pháo tự hành bánh lốp đầu tiên của Nga - Malva do Rostec chế tạo, đã vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và đang chuẩn bị bàn giao cho quân đội. Malva cơ động hơn so với các loại pháo tự hành bánh xích truyền thống. Pháo có thể triển khai tới các vị trí và nhắm mục tiêu mất ít thời gian hơn nhiều so với pháo kéo".

Malva là hệ thống pháo 152 mm được tạo ra trên cơ sở khung gầm BAZ 8x8. Pháo tự hành Malva được phát triển bởi Viện nghiên cứu trung tâm Burevestnik (một phần của Uralvagonzavod) từ những năm 2019 và ra mắt nguyên mẫu đầu tiên vào năm 2020.

Malva được thiết kế để tiêu diệt các sở chỉ huy, công trình phòng thủ, phá hủy các khẩu đội pháo binh và hệ thống phòng không của đối phương.

Theo giám đốc công nghiệp tổ hợp vũ khí của Rostec, Bekhan Ozdoev, các nhà phát triển đã đặt sự an toàn của binh sĩ Nga lên trên hàng đầu, do đó việc chế tạo Malva chủ yếu tập trung vào việc chế tạo khung gầm xe. Nhờ khung gầm cơ động, Malva có thể nhanh chóng triển khai cũng như rời khỏi vị trí bắn, điều này rất quan trọng trong một cuộc chiến phản công.

Malva được trang bị pháo 152 mm 2A64 tương tự như pháo tự hành bánh xích 2S19 Msta-S. Pháo có tầm bắn tối đa 24,5 km; tốc độ bắn 7 viên/phút với tổng cơ số đạn mang theo là 30 viên.

Malva có tổng trọng lượng khoảng 30 tấn, sử dụng khung gầm hạng nặng cơ động cao BAZ 8x8, được trang bị động cơ diesel YaMZ, công suất 470 mã lực cho phép pháo tự hành di chuyển với tốc độ 80 km/h, tầm hoạt động 1000 km.

Quỳnh Như