'Phao cứu sinh' chính sách giúp thị trường bất động sản hồi phục

Một loạt những chính sách tháo gỡ vừa được Chính phủ ban hành đang giúp thị trường bất động sản vượt qua khó khăn, từ đó khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư.

Giao dịch bất động sản rục rịch trở lại

Gia đình chị Như Ngọc (quận Bình Thạnh, TPHCM) có kế hoạch chuyển tới một căn hộ 2 phòng ngủ + 1 sau khi con trai đã lớn. Sau thời gian dài tìm kiếm, vợ chồng chị đã tìm thấy căn hộ ưng ý tại khu Đông TP.HCM.

“Hai vợ chồng quyết định định xuống tiền lúc này vì thấy giá căn hộ đang ở mức tốt nhất, chưa kể hàng loạt chương trình ưu đãi được chủ đầu tư tung ra và nhiều thông tin tích cực từ thị trường” – chị Như Ngọc chia sẻ.

Giao dịch trên thị trường thứ cấp đã rục rịch trở lại trong khoảng gần 1 tháng nay. Minh chứng là lượng hồ sơ công chứng liên quan tới nhà – đất gửi tới một số văn phòng công chứng trên địa bàn Quận 9 (cũ), nay là TP Thủ Đức tăng tới 20% so với tháng 2/2023.

Tình hình chung của thị trường BĐS cũng đang ấm lên. Trên thực tế, nhiều chuyên viên môi giới đã quay trở lại với công việc sau “kỳ nghỉ đông” kéo dài. Hàng loạt buổi tư vấn thông tin dự án cùng những hợp đồng mới được ký kết đang tạo nên sự lạc quan cho các thành viên trên thị trường.

“2023 sẽ là năm của bất động sản phục vụ cho nhu cầu ở thực bởi nhu cầu nhà ở của người dân luôn rất lớn. Với những đột phá trong điều hành kinh tế vĩ mô thời gian gần đây, thanh khoản sẽ cải thiện rõ rệt” – chị Hồng Nhung, một chuyên viên môi giới nhận định.

Hạn mức tín dụng của năm 2023 đã chính thức được Ngân hàng nhà nước công bố, với mức tăng trưởng toàn hệ thống khoảng 14 – 15%. Với việc tháo van tín dụng, Chính phủ cũng chỉ đạo ngân hàng hỗ trợ người mua nhà và nhà đầu tư được nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng; ưu tiên khách hàng có năng lực tài chính, khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn,… Do đó, các hồ sơ vay vốn trong lĩnh vực bất động sản cũng đã được giải quyết nhanh hơn.

Người mua nhà cũng nhận tin vui khi trong tháng 2/2023, mặt bằng lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm. Lãi suất cho vay bình quân đã giảm khoảng 0,4% so với cuối năm 2022. Đặc biệt, từ đầu tháng 3, hầu hết các ngân hàng đã đưa lãi suất huy động xuống dưới mốc 9%/năm, có nơi chỉ còn quanh 8%-8,5%/năm, giảm khoảng 0,5-1% so với đầu năm; và giảm tới 1,5 - 2% so với đỉnh năm 2022. Đây là nhân tố khiến các ngân hàng có điều kiện để tiếp tục hạ lãi vay trong thời gian tới.

Thị trường bất động sản đang lành mạnh hơn

Từ góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tin tưởng tốc độ hồi phục của thị trường sẽ nhanh chóng hơn trong thời gian tới, khi những giải pháp tháo gỡ của Chính phủ bắt đầu phát huy tác dụng. Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công văn số 178 ngày 27/3/2023 về thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản, bám sát tinh thần của Nghị quyết 33 nhằm thúc đẩy thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

"Với tinh thần rõ ràng, dứt khoát, chỉ đạo đúng - đủ những vấn đề đang tạo khó khăn của thị trường bất động sản của Nghị quyết 33, chúng tôi tin tưởng những vướng mắc, điểm nghẽn sẽ sớm được khơi thông và thị trường sẽ sớm hồi phục, ổn định và phát triển trở lại" – ông Đính nói.

Theo khảo sát mới nhất của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, hiện 65% khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản đến từ những vướng mắc chính sách, pháp lý. Những bất cập này đã được nhận diện và sẽ được cải thiện theo tinh thần của Nghị quyết 33.

Bên cạnh đó, các dự án luật sửa đổi quan trọng như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... sẽ chính thức được trình Quốc hội thông qua. Đặc biệt quan trọng là dự án Luật Đất đai sửa đổi, thời điểm này đang được lấy ý kiến rộng rãi ở các địa phương, bộ ngành với hàng loạt điểm mới, hứa hẹn sẽ thay đổi căn bản thị trường trong thời gian tới.