Phần cực tốt của quả táo, nhiều người không biết thường bỏ đi

TPO - Mọi người thường có thói quen gọt vỏ trái cây trước khi ăn. Tuy nhiên, với một số loại quả, phần vỏ lại chứa nhiều chất dinh dưỡng quý giá.

Táo chứa các vitamin và khoáng chất như vitamin C, kali, chất xơ, carbohydrate và các hợp chất khác như quercetin, catechin và axit chlorogenic. Táo cũng chứa nhiều polyphenol có tác dụng chống oxy hóa.

Lợi ích của vỏ táo

Giàu chất xơ

Vỏ một quả táo cỡ vừa chứa khoảng 4,4 g chất xơ. Vỏ táo có cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, nhưng khoảng 77% trong số đó là chất xơ không hòa tan. Chất xơ này ngăn ngừa táo bón nhờ gắn với nước và đẩy chất thải tiêu hóa qua ruột già. Mặt khác, chất xơ hòa tan giúp bạn cảm thấy no, ngăn ngừa tình trạng tăng vọt đường huyết và làm chậm hấp thu chất dinh dưỡng. Nó cũng hỗ trợ thêm trong việc giảm cholesterol.

Vỏ táo chứa nhiều vitamin

Vỏ một quả táo có chứa 8,4 mg vitamin C và 98 đơn vị quốc tế (IU) vitamin A. Khi gọt vỏ, lượng này sẽ giảm xuống còn 6,4 mg Vitamin C và 61 IU Vitamin A. Bạn có biết gần một nửa hàm lượng vitamin C của quả táo nằm ngay dưới lớp vỏ của nó? Vì vậy, việc ăn táo nguyên cả vỏ là một gợi ý hay.

Giúp ngăn ngừa ung thư

Một nghiên cứu từ Đại học Cornell cho thấy rằng các hợp chất gọi là triterpenoids được tìm thấy trong vỏ táo. Các hợp chất này có khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư và đặc biệt nhắm vào các tế bào ung thư ruột kết, ung thư vú và ung thư gan.

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ, táo còn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời. Những chất chống oxy hóa này có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi.

Làm giảm những vấn đề về hô hấp

Quercetin - một sắc tố thực vật, chủ yếu được tìm thấy trong vỏ chứ không phải là thịt của quả táo. Một nghiên cứu cho thấy những người ăn 5 quả táo trở lên mỗi tuần có hoạt động của phổi tốt hơn nhờ sự hiện diện của quercetin. Điều này làm giảm nguy cơ bị hen. Theo một nghiên cứu năm 2004, quercetin chống lại tổn thương mô trong não liên quan đến bệnh Alzheimer và các rối loạn thoái hóa khác.

Giúp giảm cân

Vỏ táo có chứa axit ursolic, một hợp chất thiết yếu có thể chống lại bệnh béo phì. Axit ursolic làm tăng chất béo trong cơ giúp đốt cháy calo, do đó làm giảm nguy cơ béo phì.

Lưu ý, hầu hết táo có thuốc trừ sâu trên vỏ, trừ khi được trồng hữu cơ. Rửa táo đúng cách trước khi bổ sẽ loại bỏ thuốc trừ sâu cũng như lớp sáp phủ trên vỏ để làm quả táo tươi lâu hơn. Nếu bạn không thích ăn vỏ táo, hãy thử nướng quả táo để giúp làm mềm lớp vỏ và dễ bóc hơn. Bạn có thể ăn táo với bơ lạc hoặc nướng để làm món tráng miệng. Điều này sẽ cho phép bạn tận hưởng hương vị của vỏ táo.

Hạt táo chứa chất độc, tuyệt đối không được ăn

Hạt táo có chứa một thứ gọi là amygdalin, chất chuyển hóa thành xyanua chết người khi hạt được nhai hoặc nghiền nát.

Nó là một cơ chế bảo vệ hiệu quả cho trái cây vì xyanua cản trở việc cung cấp oxy đến các tế bào cơ thể của bạn và có thể giết chết một người trong vòng vài phút với liều lượng đủ cao.

Nếu nhai liên tục 20 – 25 hạt táo có khả năng tử vong do ngộ độc xyanua. Còn nếu bạn tiêu thụ lượng Xyanua nhỏ lâu dần sẽ ảnh hưởng tới não bộ, tim khiến cơ thể bạn mệt mỏi thậm chí hôn mê.

Vô tình ăn một hoặc hai hạt không thể giết chết bạn, nhưng nó có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe như chóng mặt, mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn và đau bụng. Nhưng đừng lo lắng nếu bạn chỉ nuốt hạt mà không nhai nó.

Những thời điểm không nên ăn táo

Giữa các bữa ăn

Ăn táo vào thời điểm này có thể khiến việc bổ sung chất dinh dưỡng bị ảnh hưởng, từ đó làm tăng gánh nặng cho quá trình tiêu hóa. Nếu vừa ăn táo vừa ăn những món khác thì sẽ rất dễ làm tăng gánh nặng cho dạ dày.

Trước khi đi ngủ vào buổi tối

Táo có tính axit, nếu ăn trước khi đi ngủ vào buổi tối thì sẽ làm tăng tiết axit dịch vị, sinh ra cảm giác đầy bụng, ảnh hưởng tới giấc ngủ. Thêm vào đó, hệ tiêu hóa lúc này đang cần nghỉ ngơi, việc tiêu hóa thức ăn sẽ gia tăng gánh nặng cho dạ dày.

Bạn không nên ăn nhiều táo vào buổi tối vì ăn đêm không tốt cho tiêu hóa, làm chuyển hóa các chất đường có nhiều trong táo thành chất béo, tích tụ trong cơ thể. Nếu muốn ăn táo vào buổi tối, bạn tốt nhất nên ăn trước khi đi ngủ 1 tiếng hoặc sớm hơn.

Ngay sau bữa ăn

Ăn táo ngay sau bữa ăn dễ gây tắc nghẽn dạ dày. Thức ăn bạn ăn trước đó có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, khiến dạ dày nặng nề, khó chịu. Tốt nhất, bạn nên ăn táo sau bữa ăn khoảng 2 tiếng.