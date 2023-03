Phái đoàn Qatar đến Old Trafford, tự tin mua đứt MU từ nhà Glazers

TPO - Phái đoàn Qatar đã đến thăm Old Trafford và chính thức bước vào vòng đàm phán mới mua lại MU từ anh em nhà Glazers.

Tỷ phú siêu giàu người Qatar, Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani là một trong hai người công khai đặt giá thầu hỏi mua MU từ nhà Glazers, bên cạnh tỷ phú người Anh, Sir Jim Ratcliffe. Sau vòng đầu thầu đầu tiên, các đối tác quan tâm đến MU đã được CLB mời đến Old Trafford tham quan và đánh giá các cơ sở vật chất của Quỷ đỏ.

Đây là bước tiếp theo trong quá trình mua bán CLB nổi tiếng nhất nước Anh. Trong vòng đầu tiên, Sheikh Jassim đã đưa ra mức giá 5 tỷ bảng kèm theo lời hứa xóa nợ cho MU. Đây được xem là giá thầu hấp dẫn nhất mà nhà Glazers nhận được. Trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe chỉ sẵn sàng mua lại MU với giá 4 tỷ bảng nhưng phải vay mượn ngân hàng để thực hiện phi vụ này.

Theo nguồn tin của The Sun, đại diện của Sheikh Jassim đã đến Old Trafford vào hôm qua. Phái đoàn này do chủ tịch Quỹ 92, Shahzad Shahbaz và giám đốc ngân hàng Bank of America, Yasir Shah dẫn đầu. Họ đưa theo một số luật sư của công ty luật quốc tế Macfarlanes để làm việc với phía MU.

Hiện tại, các nhà đầu tư muốn mua lại MU sẽ có thêm 10 ngày để đưa ra mức giá tiếp theo. Nhà Glazers muốn bán CLB này với giá 6 tỷ bảng, nhiều hơn đề nghị của Sheikh Jassim 1 tỷ bảng. Mặc dù vậy, các nguồn tin uy tín tại Anh cho biết nhà Glazers sẽ sớm gật đầu với tỷ phú Qatar, bởi lẽ họ không nhận được đề nghị nào hấp dẫn hơn.

Cả hai phía đều muốn hoàn thành việc chuyển giao CLB trước khi mùa giải khép lại. Điều đó cho phép chủ sở hữu của MU tái cơ cấu ban lãnh đạo, đồng thời rót tiền cho CLB mua sắm tân binh khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2023 mở cửa.