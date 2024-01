Phá đường dây sản xuất tân dược giả quy mô lớn tại TPHCM

TPO - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã thu giữ hơn 5.000 sản phẩm thuốc tân dược giả nhãn hiệu các loại như kem Cortibion Dexamethasone Acetate, kem bôi Thanh Thảo... và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can.

Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát của phòng phát hiện đường dây tổ chức sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả nhãn hiệu các loại, như kem Cortibion Dexamethasone Acetate, kem bôi Thanh Thảo... với quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng. Do đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Đóng gói một nơi, dán nhãn một nẻo

Theo đó, lực lượng của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng Trần Nét (31 tuổi, quê Sóc Trăng) đi xe gắn máy biển kiểm soát 59H1 - 41.803 đang xuống hàng để giao 2 thùng carton, trong đó có chứa thuốc bôi nhãn hiệu Cortibion.

Thuốc này có ngày sản xuất 28/11/2023 và hạn sử dụng 28/11/2026. Nhà sản xuất là Công ty Roussel Việt Nam ở số 6 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Số lượng mỗi thùng carton là 300 lốc (mỗi lốc 10 hộp). Trần Nét bị bắt khi đang giao hàng trước nhà số 184 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, TPHCM cho đối tượng Vương Như San (48 tuổi, ngụ Lão Tử, phường 14, quận 5, TPHCM).

Quá trình đấu tranh, Nét khai là nhân viên Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Chi Chi do Trương Thị Hồng Lạc làm giám đốc. Lạc đặt mua các loại bao bì giấy, tem, nhãn, vỏ chai nhựa, nút nhựa, nắp chai nhựa dùng cho việc sản xuất thuốc tân dược giả hiệu Cortibion Rousel.

Đối với bao bì giấy, tem, nhãn và nắp chai nhựa thì Lạc cho người chở thẳng đến nhà Nét tại Bến Phú Định (phường 16, quận 8, TPHCM) hoặc nhà Dương Thị Huyền Trân (39 tuổi, ngụ tại 14 bis Bến Phú Định, phường 16, quận 8, TPHCM).

Còn vỏ chai nhựa, nút nhựa, Lạc cho đem về xưởng sản xuất của Công ty Hóa mỹ phẩm Chi Chi. Tại công ty, Lạc chỉ đạo các công nhân pha trộn dung dịch thuốc Cortibion Rousel rồi chiết rót vào các vỏ chai, đóng nút nhựa để được một chai thuốc tân dược giả hiệu Cortibion Rousel bán thành phẩm.

Các sản phẩm thuốc tân dược giả hiệu Cortibion Rousel bán thành phẩm được đóng thùng carton. Nét sử dụng xe gắn máy vận chuyển số tân dược bán thành phẩm này từ công ty đến nhà Trân để dán tem, nhãn, đóng nắp, đóng hộp thành các sản phẩm thuốc tân dược giả hiệu Cortibion Rousel thành phẩm.

Sau đó, Nét vận chuyển thuốc tân dược giả hiệu Cortibion Rousel thành phẩm từ nhà Trân về nhà Nét. Cứ 10 hộp thuốc, Nét cho vào 1 bịch nilon rồi cho qua máy tạo nhiệt độ cao để tạo thành 1 lốc thuốc (10 hộp) hoàn chỉnh, đóng thùng carton.

Khi có khách hàng mua hàng tân dược giả hiệu Cortibion Rousel, Nét trao đổi với Lạc qua điện thoại, nếu Lạc đồng ý bán thì Nét chở hàng đi giao cho khách. Khi nhận được tiền chuyển khoản của khách hàng thì Nét chuyển khoản qua cho Lạc và được hưởng chênh lệch 900.000 đồng/thùng thuốc tân dược giả hiệu Cortibion Rousel.

Khởi tố hình sự

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế đồng loạt triển khai khám xét 5 điểm sản xuất, tiêu thụ thuốc giả trên địa bàn TPHCM. Khi khám xét tại địa chỉ 79/14/3 đường Phú Định, phường 16, quận 8, TPHCM đã tạm giữ 550 hộp thuốc ghi nhãn hiệu Cortibion Dexamethasone Acetate Cream, 1 máy ép nóng màng nhựa (máy rút màng co) nhãn hiệu Tân Thanh.

Tại địa chỉ 14 bis Phú Định, phường 16, quận 8, TPHCM, Phòng Cảnh sát Kinh tế tạm giữ 500 hộp kem Cortibion Dexamethasone Acetate Cream, 4.500 hộp kem bôi da Thanh Thảo, 1 thùng vỏ hộp Cortibion, 3 bao vỏ hộp Cortibion, 7 thùng bán thành phẩm Cortibion, 2 thùng tem nhãn và giấy hướng dẫn sử dụng Cortibion, 1 thùng vỏ hộp Thanh Thảo, 1 bao vỏ hộp Thanh Thảo…

Khám xét tại số 187 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, TPHCM của Huỳnh Niệm Từ (chồng San), Phòng Cảnh sát Kinh tế tạm giữ 1 cuốn sổ có nội dung liên quan việc buôn bán thuốc tân dược.

Riêng tại tại địa chỉ 240/13/18D-18E Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TPHCM của Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Chi Chi, Phòng Cảnh sát Kinh tế tạm giữ 1 đầu ghi hình camera hiệu HIKVision màu đen, 80 lọ màu trắng không có nắp…

Khi khám xét tại số 160 đường số 1, phường 13, quận Gò Vấp, TPHCM của Công ty TNHH Kim Ngân Medicare, Phòng Cảnh sát Kinh tế tạm giữ 150 hộp thuốc ghi nhãn hiệu Cortibion Dexamethasone Acetate Cream, 1 CPU máy tính kế toán công ty, 1 CPU máy tính theo dõi bán hàng cho khách. Tổng trị giá toàn bộ tang vật thu giữ trong chuyên án ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” và quyết định khởi tố đối với 3 bị can Trần Nét, Vương Như San, Cao Thị Kim Ngân về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục được điều tra, truy xét.