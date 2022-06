Đường dây sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị COVID -19 giả hoạt động như thế nào?

Phạm Ngọc Bích và em trai là Phạm Bích Ngọc cùng một số đối tượng khác đã tổ chức đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả nhãn hiệu Neo-Codion số lượng lớn ngay tại các nhà máy sản xuất nguyên liệu, xưởng ép vỉ, đóng gói tân dược thật rồi đưa đi tiêu thụ ở nhiều quận huyện, tỉnh thành...

Liên quan đến vụ việc Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả quy mô lớn mà Báo CAND đã thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, dưới sự điều hành của Phạm Ngọc Bích, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Amtex Pharma (Công ty Amtex Pharma), các đối tượng trong đường dây đã tiến hành sản xuất nhiều loại tân dược giả, trong đó có loại thuốc tân dược giả Neo-Codion, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Theo tìm hiểu thực tế, thuốc Neo-Codion là thuốc thường được sử dụng trong điều trị ho khan do kích thích ở người lớn. Thuốc do một công ty của Pháp sản xuất. Chính vì vậy, nhiều người thường gọi đây là thuốc ho Pháp Neo-Codion hoặc Neo-Codion Pháp… Loại thuốc này hộp 20 viên được rao bán qua mạng của các nhà thuốc với giá 120 ngàn đồng/hộp.

Tuy nhiên, do là thuốc ngoại nhập và thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nên loại thuốc này (được cho là có tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19) trở nên khan hiếm và có thời điểm giá bán được nâng cao hơn giá bình thường…

Nhận thấy điều này, Phạm Ngọc Bích và em trai là Phạm Bích Ngọc cùng một số đối tượng khác đã tổ chức đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả nhãn hiệu Neo-Codion số lượng lớn ngay tại các nhà máy sản xuất nguyên liệu, xưởng ép vỉ, đóng gói tân dược thật rồi đưa đi tiêu thụ ở nhiều quận huyện, tỉnh thành.

Tuy nhiên, đường dây này đã không qua mắt được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai lực lượng tập trung nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực, phát hiện, xác lập, đấu tranh chuyên án về đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả quy mô lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Long An.

Vào lúc 17h30 ngày 9/6, tại vòng xoay Nguyễn Văn Linh giao quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Tổ công tác (Đội 7) thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện đối tượng Đoàn Minh Trường điều khiển xe ôtô BKS 51D-499.25 đang di chuyển theo hướng từ Long An về TP Hồ Chí Minh. Trên xe chở Phạm Bích Ngọc và 12 thùng carton chứa 20.000 vỉ (10 viên/vỉ) tân dược nhãn hiệu Neo-Codion không xuất trình được hóa đơn chứng từ kèm theo số hàng. Bước đầu Phạm Bích Ngọc thừa nhận số thuốc trong chứa 12 thùng carton nêu trên là thành phẩm tân dược giả hiệu Neo-Codion do Ngọc cùng một số đối tượng khác tổ chức sản xuất, đang trên đường chở đi tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Bích Ngọc khai vào đầu tháng 6/2022, Ngọc liên hệ với Lê Huỳnh Mộng - nhân viên Công ty Amtex Pharma, đặt mua 1.000.000 viên thuốc ho không nhãn hiệu, đóng gói 1.000 viên/chai, với giá 90 triệu đồng. Sau đó, Ngọc tiếp tục liên hệ với Diệp Bảo Phước - làm việc tại xưởng in của Công ty Bao bì H.Đ (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) để đặt sản xuất vỏ hộp, hướng dẫn sử dụng toa thuốc, tem của tân dược hiệu Neo-Codion trị giá 79,5 triệu đồng. Sau khi nhận được viên thuốc, vỏ hộp, toa thuốc, tem, vỉ nhựa tồn kho đã mua trước đó, Ngọc thuê một đối tượng vận hành máy ép vỉ thuốc thành phẩm tại căn nhà không số, quốc lộ 1A, ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (viết tắt nhà không số ở Long An).

Sản xuất xong thuốc giả, Ngọc thuê tài xế Đoàn Minh Trường (với giá 500 ngàn đồng) và cùng Trường vận chuyển số thuốc này đi giao cho Nguyễn Vương Vy Quý (thường gọi là Quý “râu”) tại địa chỉ nhà không số ở hẻm 923 Dương Công Khi, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh thì bị Tổ công tác kiểm tra, bắt giữ.

Từ lời khai của Ngọc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ Phạm Ngọc Bích, Phạm Bích Ngọc và 5 đối tượng liên quan, đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra mở rộng đường dây này. Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Amtex Pharma (địa chỉ 279 A1, ấp 1B, xã Phong Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được cấp phép sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược các loại. Công ty do Phạm Ngọc Bích (làm Giám đốc), Lê Huỳnh Mộng cùng với Phạm Bích Ngọc tham gia góp vốn thành lập (Bích sở hữu tỷ lệ 97,14%, Mộng và Ngọc cùng sở hữu 1,43% vốn điều lệ)… Công ty có nhà máy sản xuất nguyên liệu tân dược tại huyện Bến Lức rộng 10.000m2, với nhà xưởng và nhiều hệ thống máy móc, dây chuyền hiện đại, sản xuất thuốc được cấp phép, đi vào hoạt động từ nhiều năm qua. Công ty có quy mô hoạt động sản xuất lớn, có xưởng và máy móc ép vỉ, đóng gói thuốc thành phẩm tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An và có nơi chứa, cất giữ thuốc tại các địa bàn thuộc TP Hồ Chí Minh.

Để thực hiện hành vi phạm tội, anh em Phạm Ngọc Bích và Phạm Bích Ngọc đã bố trí, sử dụng một khu vực riêng biệt tại nhà máy sản xuất tân dược thật tại huyện Bến Lức để sản xuất nguyên liệu, thành phẩm thuốc tân dược giả nhưng chưa ép vỉ. Sau đó, chúng vận chuyển số thuốc này đến phân xưởng tại huyện Thủ Thừa, Long An để ép vỉ, đóng gói thành thuốc giả nhãn hiệu Neo-Codion. Các đối tượng đã đặt mua số lượng lớn bao bì tại một công ty in bao bì ở TP Hồ Chí Minh. Sau khi đóng gói xong, các đối tượng vận chuyển về các địa điểm tại các quận 10, 12, huyện Bình Chánh, Hóc Môn... chờ tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Bích khai đã chỉ đạo Lê Huỳnh Mộng lập kế hoạch sản xuất 1.000.000 viên thuốc tân dược giả giao cho Ngọc. Sau khi sản xuất xong, Mộng giao cho Ngọc số lượng 1.000 chai, 1 chai/1.000 viên thuốc không dán nhãn, bao bì, nhãn hiệu, hạn sử dụng… Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Minh khai nhận cùng tham gia sản xuất các loại thuốc tân dược giả với Bích từ năm 2015. Tại địa chỉ nhà không số ở Long An, dưới sự chỉ đạo của Bích, Minh cùng với Trường, Ngọc tiến hành sản xuất nhiều loại thuốc tân dược giả. Lần gần nhất, Bích chỉ đạo sản xuất loại tân dược giả nhãn hiệu Neo-Codion.

Theo lời khai của Minh, quy trình sản xuất thuốc giả Neo-Codion được thực hiện như sau: Viên thuốc nguyên liệu được Bích chỉ đạo nhân viên sản xuất tại Công ty Amtex Pharma. Ngọc có trách nhiệm thu mua vỉ nhựa và màng nhôm tập kết về kho nhà không số ở Long An. Máy móc, dụng cụ dùng để sản xuất tân dược giả do Bích đưa về. Khi có yêu cầu sản xuất thuốc giả từ Bích, Ngọc thực hiện công đoạn bỏ thuốc viên lên khay của máy ép vỉ, Trường ngồi lùa thuốc nguyên liệu xuống máy ép cho đều, Minh điều chỉnh máy ép vỉ chạy ra vỉ thuốc thành phẩm.

Theo lời khai của Nguyễn Vương Vy Quý (Quý “râu”), lần gần nhất, Quý Râu đặt hàng Ngọc lô hàng thuốc tân dược giả nhãn hiệu Neo-Codion, số lượng 30.000 hộp, đơn giá 27 ngàn đồng/hộp. Quý “râu” đã ứng trước cho Ngọc số tiền 350 triệu đồng. Trước đó, Quý “râu” đã đặt hàng Ngọc 3-4 lần, mỗi lần khoảng 30.000 hộp thuốc giả Neo-Codion. Mỗi khi sản xuất xong, Ngọc cho vận chuyển đến nhà Quý “râu” tại địa chỉ số 13/01 Dương Công Khi, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Ngọc giao vỏ hộp nhãn hiệu Neo-Codion trước, giao vỉ thuốc thành phẩm sau, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Sau khi mua được thuốc giả của Ngọc, Quý “râu” chào bán trên mạng internet. Mỗi lô hàng mua của Ngọc, nếu bán hết, Quý thu lợi từ 300 đến 400 triệu đồng…

Kết quả khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ, niêm phong hàng chục máy móc, dây chuyền sản xuất, ép vỉ, đóng gói thuốc tân dược giả; tạm giữ khoảng 1.000.000 viên tân dược giả thành phẩm, nhiều nguyên liệu để sản xuất thuốc tân dược giả…

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, đường dây sản xuất thuốc tân dược giả do Phạm Ngọc Bích cầm đầu có tổ chức chặt chẽ, do các đối tượng có quan hệ là anh em, họ hàng, thân quen câu kết thực hiện khép kín. Các đối tượng dùng phương thức, thủ đoạn mới là sử dụng chính nhà máy, xưởng sản xuất thuốc được cấp phép để sản xuất giả nhằm tránh bị phát hiện.

Việc khám phá vụ án đã góp phần ngăn chặn kịp thời các đối tượng đưa số lượng thuốc giả đặc biệt lớn ra thị trường tiêu thụ, bảo vệ được quyền lợi, sức khỏe cho người dân, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Link gốc: https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/duong-day-san-xuat-tan-duoc-gia-khung-hoat-dong-nhu-the-nao--i656987/