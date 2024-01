Petrovietnam đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước

Chiều ngày 08/01, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trao quyết định cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn.

Đạt nhiều kỷ lục mới

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cho biết, kết thúc năm 2023, Petrovietnam đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, toàn diện; hầu hết các chỉ tiêu sản lượng, kinh doanh thuộc 5 lĩnh vực của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, một số chỉ tiêu trọng yếu tăng trưởng cao so với năm 2022 và xác lập nhiều kỷ lục mới sau 62 năm lịch sử ngành dầu khí. Cụ thể:

Công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí tiếp tục thực hiện thành công, hiệu quả các giải pháp kỹ thuật, nhờ đó hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng, có thêm phát hiện dầu khí mới, hạn chế thấp nhất hệ số suy giảm sản lượng dầu, khí của từng lô/mỏ. Gia tăng trữ lượng dầu khí hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 10 ngày; năm 2023 đạt 13,0 triệu tấn, vượt 8,3% kế hoạch năm. Có 2 phát hiện dầu khí mới tại Lô 16-2 và tại lô PM3-CAA. Đây là kết quả quan trọng vì từ sau năm 2018 đến nay Tập đoàn mới có 02 phát hiện dầu khí mới trong 1 năm.

Sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 9 ngày, năm 2023 đạt 10,41 triệu tấn, vượt 12,1% kế hoạch năm, thể hiện nỗ lực rất lớn của Tập đoàn trong việc áp dụng hiệu quả giải pháp kỹ thuật để duy trì, ổn định sản lượng khai thác dầu trong bối cảnh của hầu hết các lô/mỏ hiện nay đều suy giảm sản lượng tự nhiên. Sản lượng khai thác khí đạt 7,47 tỷ m3, vượt 25,7% so với kế hoạch Ủy ban giao, bằng 92% so với khả năng khai thác của Petrovietnam. Hệ thống các đường ống và nhà máy xử lý khí được vận hành an toàn, cung cấp tối đa theo nhu cầu của các hộ tiêu thụ; sản lượng khí khô năm 2023 đạt 7,18 tỷ m3, vượt 23,2% kế hoạch năm.

Về các chỉ tiêu tài chính, nhờ thực hiện tốt công tác quản trị biến động, nâng cao công suất, hiệu suất hoạt động các nhà máy, mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế, nên tất cả các chỉ tiêu tài chính của Petrovietnam hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 đến 5 tháng, tiếp tục thiết lập mức kỷ lục mới về doanh thu sau 62 năm lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 942,8 nghìn tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm, cao hơn 11,6 nghìn tỷ đồng so với kỷ lục năm 2022 Tập đoàn thiết lập (931,2 nghìn tỷ đồng), tương đương 9,2% GDP cả nước. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 151,8 nghìn tỷ đồng, vượt 94% kế hoạch năm, chiếm khoảng 9,4% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng; năm 2023 đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 57,0% kế hoạch năm. Tối đa hiệu quả và tối ưu chi phí, thực hành tiết kiệm toàn Tập đoàn năm 2023 đạt 3.072 tỷ đồng, vượt 37% so với kế hoạch.

Nhiều mục tiêu năm 2024

Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021- 2025. Xác định phải đối mặt với rất nhiều khó khăn hơn, tình hình thế giới và thị trường diễn biến phức tạp hơn, khó dự báo hơn, tạo sức ép rất lớn đến công tác quản trị, điều hành của Tập đoàn, song Petrovietnam đã xây dựng và đặt ra mục tiêu với quyết tâm thực hiện cao hơn, áp lực cao hơn so với kế hoạch 2023, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng liên tục và phát triển bền vững. Gia tăng trữ lượng dầu khí toàn Tập đoàn đạt 12-18 triệu tấn quy dầu, cao hơn 2 - 4 triệu tấn quy dầu so với KH 2023 (8-16 triệu tấn quy dầu); Khai thác dầu đạt 8,20 -8,98 triệu tấn, phấn đấu đạt tương đương KH 2023 (9,29 triệu tấn); Khai thác khí đạt 5,10- 7,50 tỷ m3, phấn đấu thực hiện trên 7,50 tỷ m3 nếu công nghiệp điện huy động khí tối đa. Sản xuất đạm đạt 1,74 triệu tấn, cao hơn 140 nghìn tấn so với KH 2023 (1,60 triệu tấn). Sản xuất điện đạt 27,78 tỷ kWh, cao hơn 3,78 tỷ kWh so KH 2023 (24 tỷ kWh). Sản xuất xăng dầu (không gồm Nghi Sơn) đạt 5,79 triệu tấn, cao hơn 266 nghìn tấn so với KH 2023 (5,52 triệu tấn). Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 734,2 nghìn tỷ đồng, cao hơn 56,5 nghìn tỷ đồng so với KH 2023 (677,7 nghìn tỷ đồng); Nộp NSNN toàn Tập đoàn đạt 94 nghìn tỷ đồng, cao hơn 15,6 nghìn tỷ đồng so với KH năm 2023 (78,3 nghìn tỷ đồng) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ là “đóng góp cho NSNN cao nhất có thể”. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 22,0 nghìn tỷ đồng.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, Petrovietnam xác định cần thực hiện 06 nhóm giải pháp trọng tâm, đó là các nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; quản trị và quản lý doanh nghiệp; tài chính; đầu tư; thị trường và khoa học công nghệ, đào tạo, an toàn, môi trường và phát triển bền vững.

Trao Quyết định cho đồng chí Lê Mạnh Hùng và phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn cán bộ "đúng và trúng" trên cơ sở tuân thủ quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Cơ bản thống nhất với các báo cáo, ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng đánh giá trong thành công chung với những kết quả khá toàn diện của cả nước năm 2023, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhất là về thu ngân sách, bảo đảm an ninh, cân đối lớn về năng lượng, xăng dầu cả trước mắt và lâu dài, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập…

Theo Thủ tướng, nguyên nhân quan trọng của những kết quả đạt được là phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; bám sát, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, người lao động Tập đoàn; sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành, các địa phương. Đây cũng là những bài học kinh nghiệm quý báu.

Tuy vậy, Thủ tướng nêu rõ, không được say sưa, thỏa mãn với những kết quả đạt được, không chủ quan, lơ là bởi còn rất nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề tồn đọng, nhiều khó khăn, thách thức cần giải quyết; tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhóm giải pháp về tài chính, đầu tư, cần duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh, cân đối các nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Đẩy mạnh công tác đầu tư, nghiên cứu và phát triển trong toàn Tập đoàn, chủ động, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc và bảo đảm tiến độ, hiệu quả các dự án trọng điểm ngành năng lượng, dầu khí, đặc biệt là chuỗi dự án khí điện Lô B – Ô Môn, dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 (hoàn thành vào cuối năm 2024, đầu năm 2025), nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khí điện đạm Cà Mau…; phối hợp các đối tác nước ngoài tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, khởi động lại dự án Nhiệt điện Long Phú 1; nghiên cứu các dự án mới để tạo ra các sản phẩm mới, nâng cao chuỗi giá trị dầu khí.

Trong đó, đối với Chuỗi Dự án khí điện Lô B, Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi các Thông tư quy định về vận hành thị trường điện, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan.