Petrovietnam, BSR hỗ trợ tỉnh Quảng Nam xe cứu thương, kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 21/10, tại UBND tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) trao xe cứu thương và tiền ủng hộ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt tại tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam cho biết: Song hành với các công tác sản xuất kinh doanh, Petrovietnam và BSR luôn chú trọng đến vấn đề an sinh xã hội. Năm 2021, Petrovietnam và các doanh nghiệp trong Tập đoàn đã đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã hội, trong đó 832,46 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Năm 2022, Petrovietnam và các đơn vị thành viên tiếp tục đóng góp 500 tỷ đồng cho chương trình an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai trên khắp cả nước.

Riêng BSR, tuy đặt trụ sở tại tỉnh Quảng Ngãi nhưng vẫn luôn quan tâm đến các tỉnh lân cận, trong đó có Quảng Nam. Đồng cảm trước những vấn đề mà người dân Quảng Nam đã hứng chịu hoàn lưu bão số 5 kết hợp không khí lạnh xảy ra giữa tháng 10, Tập đoàn và BSR quyết định trích một số tiền để đóng góp, ủng người dân tỉnh Quảng Nam.

“Để thiết thực nhất, Tập đoàn quyết định tặng tỉnh Quảng Nam một xe cứu thương, trị giá 1,1 tỷ đồng. Phía BSR cũng ủng hộ tỉnh 1 tỷ đồng nhằm khắc phục những hậu quả do thiên tai, bão lũ đã gây ra nhằm cùng với chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho người dân tỉnh Quảng Nam”, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh.

Tiếp nhận ủng hộ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, trong thời gian qua tỉnh Quảng Nam gặp nhiều thiên tai bão lũ gây ảnh hưởng nặng đến đời sống người dân. Nguồn ủng hộ đến từ Petrovietnam và BSR sẽ là nguồn trợ lực quý giúp người dân khắc phục các hậu quả của thời tiết cực đoan xảy ra trong thời gian qua.

“Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, thay mặt cho người dân tỉnh Quảng Nam, xin gửi lời chân thành cảm ơn đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã trao tặng, ủng hộ cho người dân Quảng Nam. Chúng tôi sẽ sử dụng xe cứu thương và số tiền ủng hộ một một cách hợp lý nhất, góp phần ổn định đời sống của người dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chia sẻ.