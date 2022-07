BSR đặt nền móng cho sự phát triển ngành lọc hóa dầu Việt Nam

Ngày 25/7/2022, trong chuyến công tác tại một số tỉnh miền Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tới thăm, làm việc tại Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Báo cáo với đoàn công tác, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm nay, PVN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra đối với các chỉ tiêu sản xuất quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh lương thực quốc gia; các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021, đóng góp rất quan trọng vào ngân sách Nhà nước. Chỉ sau 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách cả năm 2022 với 66,1 nghìn tỷ đồng; các dự án trọng điểm dầu khí tích cực được triển khai và bước đầu đạt kết quả nhất định, vừa qua đã khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã hòa lưới điện quốc gia...

Đánh giá về vai trò của NMLD Dung Quất trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đang đứng 22 cả nước về quy mô kinh tế. Đối với một tỉnh có xuất phát điểm thuần nông nhưng kiên quyết trong việc phát triển công nghiệp như Quảng Ngãi, đó là một sự vượt khó rất lớn. Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, công nghiệp chiếm tỷ trọng 60 - 61%. Trong năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi thu ngân sách nhà nước được 24.000 tỷ đồng, trong đó BSR đóng góp hơn 10.000 tỷ đồng. Điều đó chứng tỏ vai trò quan trọng của BSR trong cơ cấu phát triển kinh tế, thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân cũng cho biết thêm: “Tỉnh Quảng Ngãi cam kết đồng hành, tạo điều kiện để NMLD Dung Quất và BSR phát triển hơn nữa”.

Về tình hình sản xuất kinh doanh của BSR, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương báo cáo với đoàn công tác: Kể từ khi đi vào vận hành vào năm 2009 đến hết quý 2/2022, BSR đã sản xuất hơn 80,1 triệu tấn sản phẩm; tổng doanh thu đạt 1,345 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 195 nghìn tỷ đồng. Kết quả SXKD từ 2009 đến nay đã chứng minh rằng việc đầu tư NMLD Dung Quất là chủ trương đúng đắn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, gia tăng ngân sách cho quốc gia, thúc đẩy kinh tế ở khu vực miền Trung…

Trong 6 tháng đầu năm 2022, BSR đã vận hành NMLD Dung Quất an toàn, liên tục, ổn định và hiệu quả ở công suất tối ưu. Đồng thời, BSR cũng tận dụng cơ hội chênh lệch cao giữa giá sản phẩm và giá dầu thô (crack margin) để đem lại doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận sau thuế ở mức cao. Doanh thu BSR đạt 87.865 tỷ đồng; nộp NSNN đạt 10.636 tỷ đồng. Theo tính toán, lợi nhuận sau thuế của BSR trong 6 tháng đầu 2022 bằng 50% lợi nhuận sau thuế của cả giai đoạn 2009 – 2020.

Đến thời điểm hiện tại, NMLD Dung Quất đã đạt trên 35 triệu giờ công an toàn. BSR cũng không ngừng củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị theo mô hình công ty cổ phần; đồng thời mạnh mẽ thực hiện chuyển đổi số. Trong công tác nghiên cứu khoa học, BSR đã có 280 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được công nhận trong và ngoài nước, đem lại hiệu quả ước đạt khoảng 4,8 nghìn tỷ đồng.

BSR mong muốn hỗ trự dự án phát triển hóa dầu

Để hỗ trợ BSR tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai và góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nguồn thu ngân sách nhà nước, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương đề nghị được Quốc hội hỗ trợ xem xét các chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, ưu đãi, thúc đẩy đầu tư… cho các dự án phát triển hoá dầu, chuyển dịch năng lượng, sản xuất năng lượng xanh.

Xem xét các pháp lệnh, chủ trương dự trữ quốc gia về dầu thô. Trong đó ưu tiên đặt tại KKT Dung Quất và cho phép BSR sử dụng trong những trường hợp đặc biệt nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bình ổn giá xăng dầu. Xem xét kế hoạch, định hướng cập nhật lại các luật như Luật Đầu tư, Luật Xây dựng… theo hướng có quy định đặc thù cho các lĩnh vực đầu tư liên quan đến phát triển hoá dầu, chuyển dịch năng lượng… nhằm rút ngắn thời gian triển khai để tận dụng các cơ hội đầu tư. Đồng thời xem xét kế hoạch, định hướng cập nhật thuế GTGT, trong đó loại bỏ các sản phẩm được chế biến từ tài nguyên là dầu thô ra khỏi danh sách các sản phẩm không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu (bao gồm cả xuất khẩu trực tiếp từ BSR hoặc thông qua các khách hàng của BSR) nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, PVN là một trong những doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế đất nước. Trước đây, từng có thời điểm PVN đóng góp đến gần 25% cho kinh tế quốc gia. PVN ngày càng khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Ngoài đóng góp lớn cho NSNN, PVN đóng góp cho sự phát triển kinh tế - đối ngoại của quốc gia, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm dầu khí, tăng cường tính tự chủ của nền kinh tế; đóng góp quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Đối với BSR, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận kể từ khi thành lập luôn vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để vươn lên mạnh mẽ. BSR được coi là nơi tiên phong, đặt nền móng cho sự phát triển ngành lọc hóa dầu, ngoài ra còn đào tạo chuyên gia cho ngành Dầu khí. Từ khi vận hành thương mại đến nay đã sản xuất hơn 80 triệu tấn sản phẩm cho thị trường trong nước. Nhất là trong giai đoạn đứt gãy chuỗi cung ứng thì việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước là rất quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng việc đầu tư NMLD tại miền Trung là chủ trương đúng đắn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị BSR tập trung công tác quản trị rủi ro, quản trị tài chính; đánh giá toàn diện tác động của việc thay đổi cơ chế, chính sách, đặc biệt là các quy định về chất lượng khí thải để kịp thời có các nghiên cứu, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp. Bên cạnh đó, có định hướng giữ thị phần lọc dầu và từng bước chuyển hướng phù hợp sang sản phẩm hóa dầu.

Cùng với đó cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, tính toán để kêu gọi, lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan liên quan để đánh giá thấu đáo đề xuất hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu Quốc gia tại Dung Quất. Về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tại kỳ họp thứ ba vừa qua, Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước liên quan đến hoạt động ngành dầu khí. Ngay sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ tư tới nhằm tạo hành lang pháp lý phát triển ngành dầu khí trong tình hình mới.