Pax Thiên gây tai nạn, đâm sầm vào ôtô

TPO - Pax Thiên một lần nữa gây tai nạn xe đạp điện sau 6 tháng nhập viện. Cánh săn ảnh ghi lại được khoảnh khắc con trai gốc Việt của Angelina Jolie buông hai tay trước khi đâm sầm vào ô tô.

TMZ đưa tin cánh săn ảnh bắt gặp Pax Thiên Jolie-Pitt điều khiển xe đạp điện BMX qua khu phố Los Feliz ở Los Angeles (California, Mỹ) vào ngày 24/1.

Trong video ghi lại được, Pax Thiên đã tuân thủ quy định đội mũ bảo hiểm, nhưng tiếp tục lái xe không an toàn khi buông cả hai tay khỏi tay cầm, còn nhún nhảy đầy hứng khởi.

Cái giá phải trả là xe đạp điện đâm sầm vào hông một chiếc ô tô ven đường, khiến cửa phụ trước của ô tô bị móp nghiêm trọng.

Con trai gốc Việt của Angelina Jolie và Brad Pitt được thấy nói chuyện với cặp đôi chủ xe khi họ ra ngoài kiểm tra thiệt hại. Tất cả đều tỏ vẻ bình tĩnh.

Pax Thiên dường như không bị thương sau vụ tai nạn vì tự chỉnh lại tay lái xe đạp và rời đi sau đó. TMZ nhận định Pax Thiên gặp may, nếu chỉ hơi lệch một chút, cậu có thể bị xe cán qua.

Đây là vụ tai nạn xe đạp điện thứ hai do Pax Thiên gây ra trong vòng 6 tháng. Vào tháng 7, thanh niên sinh năm 2003 tông vào đuôi ô tô đang dừng đèn đỏ ở Los Feliz và bị thương nặng đến mức phải đi cấp cứu, còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt gần một tuần.

Thời điểm đó, Pax Thiên không đội mũ bảo hiểm. Lúc gây tai nạn, Pax Thiên ngã xuống đường bất tỉnh, khiến nhân chứng tưởng đã tử vong. Sau vụ việc, Pax Thiên có vẻ rút được kinh nghiệm, có trang bị mũ bảo hiểm che kín đầu và mặt.

Pax Thiên cũng gây ra một vụ tai nạn giao thông khác vào tháng 5/2024 với chiếc ô tô điện Tesla. Cậu tông vào xe tải đang đỗ bên ngoài hãng phim RED Studios Hollywood ở Los Angeles, California, khiến xe Tesla nát bươm.

Đại diện của Angelina Jolie và Brad Pitt chưa lên tiếng về vụ va chạm xe mới nhất.

Sự việc một lần nữa khiến cư dân mạng Mỹ mất thiện cảm với Pax Thiên. Họ chỉ trích thanh niên gốc Việt trên mạng xã hội. Số khác lại lo lắng Pax Thiên có vấn đề gì đó.

Cư dân mạng bình luận: “Cậu ta là một mối đe dọa”, “Giống như một trò hề”, “Tiếp tục gây họa đi Pax Thiên”, “Cậu ta cần phải tham gia khóa học đi xe đạp. Anh ta cũng cần trò chuyện với ai đó về vấn đề của mình”, “Cậu ta cần nhiều sự giúp đỡ và can thiệp. Tôi thấy lo lắng về sự an toàn của cậu ta và những người khác trên đường”, “Có vẻ cậu ta phải chuyển sang đi xe đạp vì vụ tai nạn xe hơi đầu tiên. Tuy nhiên, cậu ta vẫn không sửa đổi. Là phụ huynh, tôi sẽ tước hết mọi quyền sử dụng xe cơ giới của con vào thời điểm này”, “Đứa trẻ này cần được giúp đỡ. Cuối cùng, cậu ta sẽ tự giết mình hoặc người khác do hành vi liều lĩnh của mình. Có thể do cảm xúc, tinh thần hoặc vấn đề nào khác mà chúng ta không biết”…

Angelina Jolie cũng bị réo tên sau sự việc. Nhiều người cho rằng việc Pax Thiên lặp đi lặp lại một sai lầm là do sai lầm trong quá trình nuôi dạy của cha mẹ.

“Angelina Jolie tự nhận mình là người mẹ của năm. Đây là bằng chứng cho những gì bảo mẫu chăm sóc bọn trẻ nói trước đây. Cô ấy cho biết chúng không được kiểm soát”, “Những người bảo mẫu trước đây lên tiếng về việc những đứa trẻ nhà Jolie-Pitt không có kỷ luật, không có quy tắc trong suốt quá trình trưởng thành. Đây là kết quả của việc nuôi dạy con cái lỏng lẻo”, “Giống như thể cậu ta không có cha mẹ dạy dỗ đúng sau vậy”, “Chỉ có thể do cách nuôi dạy con dễ dãi của mẹ cậu ta thôi”, “Người mẹ của năm, Angie, và đứa con trai vô kỷ luật”…