Pakistan không chấp nhận khép lại vụ Ấn Độ bắn nhầm tên lửa

TPO - Ngày 24/8, Không quân Ấn Độ cho biết đã kết thúc cuộc điều tra vụ bắn nhầm một tên lửa sang Pakistan hồi tháng 3 bằng việc sa thải 3 sĩ quan. Tuy nhiên, Pakistan bác bỏ điều này.

Bộ Ngoại giao Pakistan tuyên bố nước này phản đối khép lại vụ việc và yêu cầu phía Ấn Độ tiến hành điều tra chung.

Một tên lửa hành trình BrahMos, loại có thể mang đầu đạn hạt nhân, bị bắn nhầm hôm 9/3, khiến Pakistan yêu cầu New Delhi phải trả lời về cơ chế bảo đảm an toàn để ngăn chặn những sự cố như vậy.

“Pakistan dứt khoát bác bỏ việc Ấn Độ chủ ý khép lại một sự việc rất vô trách nhiệm như vậy và nhắc lại yêu cầu phải điều tra chung”, Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rõ trong tuyên bố đưa ra ngày 24/8.

Tuyên bố cho rằng những biện pháp mà Ấn Độ áp dụng, như đưa ra các hình phạt từ “toà án nội bộ” là thiếu sót và hoàn toàn không thoả đáng.

Tuyên bố cho rằng New Delhi đã không phản hồi yêu cầu của Pakistan về điều tra chung, đồng thời không trả lời những câu hỏi mà Pakistan nêu ra về hệ thống kiểm soát và chỉ huy của Ấn Độ, cũng như các quy trình bảo đảm an toàn và an ninh.

Trong thông cáo đưa ra trước đó, Không quân Ấn Độ cho biết "Một toà án điều tra đã được thành lập để xác định các tình tiết của vụ việc, trách nhiệm gây ra sự cố, phát hiện ra rằng sự sai lệch so với quy trình thao tác chuẩn của 3 sĩ quan đã gây ra vụ phóng nhầm tên lửa”.

Thông cáo cho biết 3 sĩ quan đã bị sa thải.

Giới chức Pakistan cho biết tên lửa đó không mang đầu đạn và đã rơi xuống thành phố Mian Channu ở miền đông nước này, cách thủ đô Islamabad khoảng 500km.

Tầm hoạt động của tên lửa Brahmos là từ 300-500km.

Các chuyên gia quân sự cảnh báo nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc tính toán sai lầm giữa hai nước láng giềng có quan hệ không êm đẹp, sau khi đã trải qua 3 cuộc chiến tranh và vô số đụng độ quân sự, gần đây nhất là vào năm 2019 giữa máy bay của không quân hai nước.

Bình Giang