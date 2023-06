Ông Nguyễn Đỗ Lăng CEO APEC bị khởi tố: Quyền lực lớn, nhiều dự án BĐS 'khủng'

Hệ sinh thái đa ngành

APEC Group được biết đến là một tập đoàn đa ngành sở hữu hàng loạt dự án bất động sản hạng sang quy mô hàng nghìn tỷ đồng, cùng với đó là các công ty chứng khoán, nội thất, môi trường...

Cả 3 doanh nghiệp CTCP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APS), CTCP Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) đều là các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam và nằm trong hệ sinh thái APEC Group của doanh nhân Nguyễn Đỗ Lăng. Trong đó, APS và API là công ty thành viên, trong khi IDJ là công ty liên kết.

Tại Chứng khoán APS, ông Nguyễn Đỗ Lăng nắm giữ 14,3% cổ phần doanh nghiệp này, trong khi APEC Group nắm 4,6%.

Tại Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API), ông Nguyễn Đỗ Lăng nắm giữ 16,34% cổ phần, Chứng khoán APS nắm 13,1%.

Tại IDJ, APEC Group nắm 9,9%, Chứng khoán APS nắm 9,47%, APEC Holding nắm 2,83%; Năng lượng Châu Á Thái Bình Dương nắm 1,43% và ông Nguyễn Đỗ Lăng nắm 1,3%. Chủ tịch APS Phạm Duy Hưng nắm 0,92% cổ phần IDJ.

Bà Huỳnh Thị Mai Dung (1975) là vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng cũng bị khởi tố cùng chồng. Bà Dung sở hữu 2,02% cổ phần APS, hơn 8% cổ phần API...

Bên cạnh đó, em ruột, con gái và bố đẻ ông Lăng cũng nắm giữ một số cổ phiếu thuộc nhóm APEC.

APEC Group có 2 mảng chính là đầu tư tài chính và phát triển bất động sản.

Về mảng bất động sản, APEC Group là chủ đầu tư một số dự án, còn lại được phân bổ cho các công ty thành viên là APEC Investment (API) và IDJ Investment (IDJ).

Theo báo cáo của API, tới cuối quý I/2023, doanh nghiệp này có chi phí sản xuất kinh doanh dang dở ở nhiều dự án bất động sản như: Royal Park Huế (291 tỷ đồng), Khu công nghiệp Đa Hội (114 tỷ đồng), dự án Aqua Park Bắc Giang (71 tỷ đồng), Golden Palace Lạng Sơn (88 tỷ đồng), dự án Dubai Ninh Thuận (46 tỷ đồng), Mandala Phú Yên (240 tỷ đồng)…

Tại Chứng khoán APEC ông Nguyễn Đỗ Lăng là nhà sáng lập và là Tổng Giám đốc điều hành. APS là một công ty chứng khoán có quy mô nhỏ, với vốn điều lệ 390 tỷ đồng trong cả thập kỷ qua và chỉ tăng mạnh lên 830 tỷ đồng trong năm 2021 khi thị trường chứng khoán bùng nổ.

Năm 2021 cũng là khoảng thời gian mà các công ty thuộc “nhóm APEC” khác là IDJ và API tăng mạnh vốn thêm 2-5 lần lên tương ứng 1.734 tỷ đồng và 840 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp liên quan tới nhóm này và có mặt trong báo cáo tài chính của API gồm: Dream Works Việt Nam, APEC Land Huế, Quản lý vận hành Bất động sản Mandala, Quản lý Khách sạn và dịch vụ Mandala, Lagoon Lăng Cô, Quốc tế Dubai, APEC Quảng Trị…

Ông chủ APEC Nguyễn Đỗ Lăng cũng từng có tham vọng xây 10 triệu căn hộ “nhà ở xã hội 5 sao” với giá chỉ 10 triệu đồng/m2 trong giai đoạn 2021 - 2030.

Gần đây, Thanh tra Chính phủ có kết luận về việc giao đất quốc phòng cho CTCP Đầu tư BG Group nay là CTCP Tập đoàn APEC Group làm nhà ở thương mại tại Yên Bái giai đoạn 2010-2020 là không phù hợp.

Cổ phiếu "họ” APEC giảm sàn

Sau thông tin khởi tố vụ án thao túng chứng khoán, hàng chục triệu cổ phần nhóm APEC bị bán sàn. Kết thúc phiên 28/6, cả 3 mã APS, API và IDJ đều giảm hết biên độ (10%) phiên thứ 3 liên tiếp với dư bán lớn.

Lên tiếng về sự việc, cả 3 công ty đều khẳng định công ty không phải chủ thể có liên quan và/hoặc có những hoạt động liên quan đến vụ việc trên. Đồng thời cho biết sự việc hoàn toàn không tác động hoặc làm thay đổi các định hướng dài hạn cũng như hoạt động bình thường của các công ty, cũng như không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông cũng như các đối tác đang có giao dịch, hợp tác với công ty.

Trước đó, nhóm cổ phiếu “họ APEC” nhiều thời điểm gây bão. Cổ phiếu API có lúc lên gần 60.000 đồng/cp (hồi tháng 11/2021), cao gấp 6 lần trước đó khoảng 3 tháng. Tại đại hội cổ đông khi đó, đại diện API từng chia sẻ mức định giá 200.000 đồng/cổ phiếu cho mã API trong dài hạn không phải là đắt.

Tuy nhiên, cổ phiếu API sau đó giảm mạnh và tính tới 28/6 còn 9.300 đồng/cp.

Cổ phiếu APS của Chứng khoán APEC cũng có những biến động bất thường, từng tăng từ mức 5.000 đồng/cp lên 60.000 đồng/cp hồi tháng 11/2021. Khi đó cổ phiếu APS vẫn được cho là rẻ, và có thể tăng thêm vài lần nữa. Cũng như API, cổ phiếu APS sau đó giảm mạnh và hiện còn 10.600 đồng/cp.

Cổ phiếu IDJ cũng tăng gấp nhiều lần trong năm 2021 và cho đến nay cũng đã bốc hơi khoảng 70%, còn 9.800 đồng/cp.

Ngày 28/6, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội Thao túng thị trường chứng , trong đó có ông Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng Giám đốc CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) và Phạm Duy Hưng, Chủ tịch APS.

Đây là những nhân vật liên quan tới vụ án hình sự xảy ra tại 3 doanh nghiệp: CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API) và CTCP đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ), thường được biết đến là “họ APEC”, liên quan tới hệ sinh thái APEC Group.