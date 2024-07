Ông Lê Trí Thanh làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

TPO - Sau phản ánh của báo Tiền Phong, các tụ điểm chơi game điện tử sát phạt bằng tiền đồng loạt đóng cửa, bịt biển hiệu. Hiện công an TP Hà Nội, công an TP Bắc Ninh cũng đang vào cuộc xử lý.

TPO - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng lai", cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.