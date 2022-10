Ổi nhiều vitamin C, ăn rất tốt, nhưng ăn kiểu này thành ‘cực kỳ độc hại’

TPO - Ổi có tác dụng tốt đối với bệnh huyết áp cao, giảm nguy cơ bệnh tim, chống đông máu…Thế nhưng không phải vì tốt mà vô tư ăn, bởi ăn ổi theo những kiểu sau đây lại 'cực kỳ hại'.

Con người ở thời đại nào cũng có những thách thức khác nhau trong việc duy trì sức khỏe. Nếu như trước đây nỗi bận tâm lớn nhất của chúng ta là không có đủ thức ăn. Thì ngày nay, khi đồ ăn, thức uống ngày càng dư dả cũng là lúc chúng ta phải tìm cách phòng ngừa thật tốt các căn bệnh do thói quen ăn uống vô độ.

Ổi là loại quả dân dã, có giá bán rất rẻ nhưng giá trị dinh dưỡng của chúng cực kỳ cao. Trong 100 gam ổi có chứa: 1g protein, 15mg canxi, 1mg sắt, 0,06mg retinol (vitamin A), 0,05mg thiamin (vitamin B1) và 200mg axit ascorbic (vitamin C), thậm chí hàm lượng vitamin C cao trong quả ổi còn hơn đáng kể so với quả cam.

Các chuyên gia dinh dưỡng vẫn khuyên chúng ta nên tiêu thụ ổi bởi chúng có chứa nhiều vitamin và chất xơ, có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, trì hoãn quá trình lão hóa, ổn định đường huyết, tốt cho hệ miễn dịch.

Nhưng nhược điểm lớn nhất của ổi đó là quá cứng, khi ổi xanh có vị quá chát, phần hạt của ổi cũng rất khó tiêu hóa, vì thế khi tiêu thụ ổi cần phải lưu ý một số vấn đề sau đây để sức khỏe của cả gia đình bạn không bị ảnh hưởng.

Những kiểu ăn ổi có hại cần bỏ ngay

Không nhai kỹ khi ăn hạt ổi

Hạt ổi rất giàu chất xơ, có thể ngăn chặn sự hấp thu mật, kiểm soát sự hấp thu chất béo không bão hòa, giúp giảm cholesterol… Tuy nhiên, hạt ổi rất cứng, nếu như không được nhai thật kỹ trước khi nuốt thì chúng có thể ảnh hưởng đến đường ruột, dạ dày. Gây đau bụng, đầy hơi, chán ăn, làm hại cho sức khỏe của chính bạn.

Ăn ổi xanh

Quả ổi chỉ phát huy tác dụng khi đã chín, cần tránh ăn ổi non hoặc xanh vì vị chát trong ổi sẽ có hại cho người bị bệnh dạ dày hoặc táo bón.

Ăn ổi mà không rửa

Nếu bạn là người khỏe mạnh và đã biết chắc loại ổi mình ăn là ổi sạch, không có dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật thì các chuyên gia khuyến khích nên ăn cả vỏ vì vỏ ổi có hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào.

Tuy nhiên nếu ăn ổi cả vỏ, bạn nên ngâm rửa cẩn thận để loại bỏ các hóa chất. Nên chọn mua ổi ở những cửa hàng có uy tín, cửa hàng quen hoặc có nguồn ổi uy tín để có thể tự tin ăn cả vỏ, thu được hàm lượng dinh dưỡng tối đa.

Bỏ vỏ ổi

Nếu bạn biết chắc đó là ổi sạch thì các chuyên gia khuyến khích nên ăn cả vỏ vì vỏ ổi có hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào.. Vỏ của ổi chứa nhiều vitamin C rất tốt cho làm đẹp da, nhưng đối với người tiểu đường khi ăn nên gọt bỏ vỏ ổi.

Những người bị suy nhược cơ thể nên sử dụng ổi dưới dạng xay nhuyễn hoặc ép thành nước thì sẽ hấp thụ được tốt hơn

Những người đại kỵ với ổi

Phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ mang thai và cho con bú nếu có dấu hiệu táo bón nên giảm ăn ổi, vì ổi chứa một hàm lượng lớn chất xơ, đặc biệt là ổi xanh, ương. Chất xơ này khi vào cơ thể sẽ mất nhiều thời gian để tiêu hóa hết. Trong khi thai nhi càng lớn sẽ chèn ép vào dạ dày và đường ruột, cộng với cơ thể mẹ bầu có những thay đổi thất thường… Đây là những nguyên nhân khiến cho mẹ bầu dễ bị đầy hơi, táo bón.

Người mắc bệnh dạ dày

Ổi rất tốt đối với dạ dày tuy nhiên với người bị đau dạ dày nên ăn ở mức độ vừa phải, không nên lạm dụng, do ổi cứng khi nhai không nát sẽ bắt dạ dày phải hoạt động để nghiền nát ổi, vì vậy cơn đau sẽ bị trầm trọng hơn. Ngoài ra, đối với người bị đau dạ dày cần tuyệt đối không được ăn ổi, hay uống nước ổi khi bụng rỗng.

Người bị suy nhược

Những người bị suy nhược thường tiêu hóa kém nên khi ăn ổi trực tiếp sẽ khó tiêu khiến dạ dày phải co bóp nhiều. Trường hợp nếu vẫn muốn ăn thì cần phải sử dụng trái ổi ở dưới dạng nước ép hoặc là xay cho nhuyễn.

Người bệnh tiểu đường

Ổi có chỉ số đường huyết cao với GI=78 nên nếu người bệnh tiểu đường thường xuyên ăn ổi sẽ làm cho đường huyết tăng cao, với các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này là mù lòa, suy thận, hoại tử chi, thậm chí tử vong. Chính vì thế những bệnh nhân tiểu đường nên hạn chế ăn ổi hoặc uống nước ép ổi hàng ngày.