Ở nơi lãnh đạo tỉnh nghe dân gọi 24/24

TP - Số điện thoại “đường dây nóng” của Chủ tịch UBND tỉnh hay Giám đốc công an tỉnh ở nhiều địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long đã giúp cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nhanh chóng một số vụ việc, vụ án.

Gọi cho Giám đốc công an tỉnh bất kỳ giờ nào

Từ việc người dân phản ánh đến số điện thoại “đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa làm rõ, bắt tạm giam để điều tra, xử lý nhiều đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Cụ thể, vợ chồng Dương Ngọc Hân, Ngô Thanh Phong (ngụ phường 5, thành phố Trà Vinh) bị khởi tố, bắt tạm giam vì cho vay lãi suất cao nhất đến 730%/năm, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Một trường hợp khác, Trần Văn Tìu (ngụ xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) bị khởi tố, bắt tạm giam vì cho vay với lãi suất trên 300%/năm, thu lợi bất chính hơn 150 triệu đồng…

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, thông qua số điện thoại “đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh, cơ quan công an hiện đang tiếp nhận, xử lý gần 20 nguồn tin có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn toàn tỉnh. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, để kịp thời điều tra, xử lý triệt để các đối tượng cho vay nặng lãi, gây bức xúc trong dư luận, Công an tỉnh Trà Vinh đã thông báo và đề nghị ai là bị hại liên quan hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn toàn tỉnh mạnh dạn tố giác trực tiếp qua số điện thoại “đường dây nóng” 084.345.8484 của Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh. Cơ quan công an sẽ có biện pháp bảo đảm thông tin cá nhân của người tố giác và xử lý nghiêm minh đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật.

Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh cũng lắp đặt, bố trí công khai số điện thoại “đường dây nóng” tại nơi tiếp dân, nơi giải quyết thủ tục hành chính, tại các điểm tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, giúp tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng phản ánh thông tin kịp thời.

Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chia sẻ, có những lúc ông bận công tác hoặc không kịp nghe máy, sẽ có một bộ phận khác nhận phản ánh của người dân, đảm bảo lúc nào cũng có người nhận thông tin qua "đường dây nóng". Những vấn đề người dân phản ánh đều được ông chỉ đạo các đơn vị giải quyết, xử lý theo quy định. Những nội dung không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn người dân đến cơ quan, đơn vị có liên quan để người dân biết, thực hiện theo quy định.

“Mục đích công bố “đường dây nóng” là để tổ chức, cá nhân có thể phản ánh những vấn đề quan tâm và tạo kênh thông tin trực tiếp tiếp nhận, giải quyết những vấn đề an ninh, trật tự, hoạt động của lực lượng công an trên địa bàn”, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho hay.

Anh P.T.H. (thành phố Trà Vinh) cho biết, việc Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh công bố số điện thoại “đường dây nóng” làm người dân yên tâm và mạnh dạn tố giác, phản ánh những vấn đề bức xúc, những vụ việc xảy ra trên địa bàn để cơ quan chức năng kịp thời xử lý, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, bình yên cho nhân dân…

Ấm lòng doanh nghiệp, người dân

Cuối tháng 8/2023, khi công bố số điện thoại “đường dây nóng” 0988.202.965, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều mỗi ngày nhận cả trăm cuộc gọi và tin nhắn phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề trên tất cả các lĩnh vực. Tất cả cuộc gọi đến đều được ông bắt máy, hướng dẫn, giải quyết tận tình.

Tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp mới đây, ông Lê Chí Tôn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu đánh giá cao việc lập “đường dây nóng” của lãnh đạo tỉnh, đồng thời kiến nghị: “Nếu các huyện mở luôn đường dây nóng thì sẽ “nóng đều”, sẽ ấm lòng doanh nghiệp và người dân hơn”.

Trước câu hỏi của đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp về hiệu quả “đường dây nóng”, ông Phạm Văn Thiều khẳng định, “đường dây nóng” bước đầu đạt hiệu quả cao. Ông Thiều cũng đề nghị chủ tịch các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh công bố “đường dây nóng” tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Chí Linh, Phó trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu (người tiếp nhận "đường dây nóng") cho biết, khi người dân gọi đến "đường dây nóng", bộ phận tiếp nhận sẽ hướng dẫn trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Riêng doanh nghiệp gọi phản ánh, sẽ được hướng dẫn viết nội dung yêu cầu gửi trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Ban Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu để phân loại. Tuy vậy, thực tế hiện nay cũng có những vấn đề phản ánh của người dân, doanh nghiệp chuyển về các địa phương không được xử lý hoặc chậm trễ gây nhiều bức xúc.

Một chủ doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đánh giá, “đường dây nóng” hoạt động ít nhiều cũng tác động đến tâm lý của cán bộ công chức, bởi người dân, doanh nghiệp có kênh phản ánh sẽ tác động đến những người thực thi công vụ.

Kể từ ngày 31/8, số điện thoại “đường dây nóng” của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu được đổi thành 0962.77.55.44 và được cán bộ Văn phòng UBND tỉnh nghe máy, tiếp nhận, báo cáo chủ tịch tỉnh này để cho ý kiến chỉ đạo xử lý.