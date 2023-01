Nuôi dưỡng thành công trẻ sinh non nặng 500 gram

TP - Ngày 3/1, Bệnh viện Phụ sản Trung ương công bố ca sinh non nặng 500 gram người nước ngoài ở tuổi thai 25 tuần được nuôi dưỡng thành công. Các chuyên gia đánh giá đây là trường hợp đặc biệt khi cả mẹ và thai nhi đều mắc bệnh quá nặng.

Sản phụ Bùi Ngọc Dung, 34 tuổi (người Việt Nam sinh sống tại Canada) có chồng là người Canada. Trước đó sản phụ từng 1 lần sảy thai, 3 lần thai lưu ở tuần 20 - 22. Ở lần mang thai này, khi thai nhi được 12 tuần tuổi, chị Dung về Việt Nam điều trị bệnh lí liên quan đến chứng tăng huyết áp. Khi thai được 24 tuần, sản phụ vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương điều trị và được tiên lượng khó cứu sống trẻ.

PGS.TS Trần Danh Cường nhận định đây là trường hợp khó, mẹ bị tiền sản giật xuất hiện khi có thai, trẻ chậm phát triển trong tử cung, suy dinh dưỡng suy thai mạn tính. Tiền sản giật là một trong năm tai biến của sản khoa. Sản phụ nhập viện trong tình trạng tiền sản giật, phù to.

Với trường hợp tiền sản giật ngay từ khi có bầu như sản phụ Dung, các bác sĩ xác định chiến lược điều trị phải ưu tiên tính mạng, tính an toàn của mẹ, không để xảy ra biến chứng như co giật, rau bong non, biến chứng gan… Thai phụ được theo dõi thai chặt chẽ bằng các trang thiết bị hiện đại. Với em bé, ưu tiên nhất là chọn thời điểm lấy thai.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương từng điều trị, nuôi dưỡng thành công nhiều trường hợp trẻ chào đời ở tuần thai thứ 25-27, chỉ nặng 500 - 600 gram. Với trường hợp Bùi Ngọc Dung, PGS.TS Trần Danh Cường đánh giá đây là trường hợp có tiền sử đặc biệt, non tháng nhất mà bệnh viện từng điều trị. Ðây là thành tựu lớn của y học, đặc biệt về sản bệnh và sơ sinh.

“Chúng tôi muốn giữ em bé qua 28, 29 tuần thai”, PGS. Cường cho hay. Tuy nhiên, khi thai đến 25 tuần 6 ngày, hình ảnh siêu âm cho thấy bé có nguy cơ cao mắc viêm ruột hoại tử, dễ nhiễm trùng. Người mẹ tiền sản giật nặng, phù, bụng đầy nước, huyết áp rất cao. Nguy cơ đe dọa tính mạng mẹ và bé quá lớn, bác sĩ chỉ định mổ lấy thai ngay.

TS. Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), cho biết: Trẻ chào đời nặng 500 gram được xác định nguy cơ cao viêm ruột hoại tử, khó khăn nuôi dưỡng, dễ mắc nhiễm trùng. Các bác sĩ đã áp dụng thành công chiến lược nuôi các bé sơ sinh nhẹ cân như đặt nội khí quản ngay từ đầu, massage sớm, cho ăn sớm. Trẻ được ăn sữa mẹ ngay từ đầu.

Hiện trẻ đã 97 ngày tuổi (gần 40 tuần thai), nặng 2kg, có phản xạ bú tốt, siêu âm tim, siêu âm qua thóp chưa phát hiện bất thường. Bác sĩ Trác cho biết, từ ngày 3/1, em bé được đưa về nhà để nuôi dưỡng dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế trong thời gian đầu.