Nước đầu nguồn về đầy hồ, thủy điện Trị An tiếp tục xả tràn

TPO - Nhà máy Thủy điện Trị An tiếp tục xả tràn để đảm bảo an toàn hồ đập.

Vào lúc 15h ngày 16/10, Công ty Thủy điện Trị An (tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã xả tràn điều tiết nước hồ Trị An để đảm bảo an toàn hồ chứa.

Theo thông báo mới nhất của công ty, mực nước hồ Trị An lúc 13h ngày 15/10 là 61,65m. Lưu lượng nước vào hồ dự kiến ​​từ 850 - 950m3/s. Lưu lượng nước qua tuabin phát điện dự kiến ​​từ 500 - 850m3/s.

Để đảm bảo mực nước hồ không vượt quá mực nước dâng bình thường (62m), công ty xả nước qua đập tràn điều tiết hồ với lưu lượng nước qua tràn là 165m3/s. Tổng lưu lượng nước xả về hạ lưu là từ 665 - 1.015m3/s.

Ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An cho biết đây là lần thứ 3 trong mùa mưa năm nay, công ty xả tràn để điều tiết nước hồ Trị An do lượng nước đầu nguồn về nhiều. Hiện nay, công ty đang xả tràn 1 cửa. Tùy theo diễn biến thời tiết, mực nước hồ và mực nước hạ lưu sông, công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua tràn.