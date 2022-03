Nữ sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh bị chủ quầy tạp hóa đánh chấn động não

TPO - Làm việc với công an, người mẹ có hành động đạp, đập ghế lên đầu con gái ở quận Phú Nhuận, TPHCM cho rằng trong quá trình dạy con không kiềm chế được bản thân.

TPO - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, bước đầu đã mời 12 thanh thiếu niên trong nhóm "quái xế" mang theo vũ khí tự chế đi hỗn chiến, gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự trên các tuyến đường.