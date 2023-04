Nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc du lịch Hội An dịp lễ 30/4

TPO - Nhiều người bắt gặp diễn viên Roh Jeong Eui thăm thú Hội An, Đà Nẵng. Đầu năm nay, nhiều người nổi tiếng đến từ xứ sở kim chi chọn Việt Nam là điểm đến yêu thích.

Nhiều sao Hàn Quốc chọn Việt Nam du lịch

Dịp lễ, nhiều ngôi sao Hàn Quốc chọn Việt Nam là địa điểm du ngoạn, nghỉ dưỡng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Roh Jeong Eui chia sẻ loạt hình du lịch tại Hội An, Đà Nẵng. Ngôi sao sinh năm 2001 còn mặc áo dài, chụp ảnh check in gây chú ý. Một số người cho biết họ bắt gặp Roh Jeong Eui nhưng không nhận ra đó là người nổi tiếng.

Cư dân mạng dành lời khen ngợi nhan sắc nữ diễn viên Dream High 2: “Đúng là người nổi tiếng, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn xinh”, “Mới sáng lướt qua, giờ mới biết là diễn viên nổi tiếng”, “Ít năm nữa đi Hội An, Đà Nẵng biết đâu gặp nguyên cả dàn idol Kpop”…

Roh Jeong Eui sinh năm 2001, được giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất. Cô từng được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất giải thưởng điện ảnh Rồng xanh (2021) với phim điện ảnh đầu tay The day i died: Unclosed case. Tiếp nối thành công, Roh Jeong Eui tạo ấn tượng trong loạt dự án phim khác như Bachelor’s vegetable store, Dream high 2, Live up to your name, Kill I, Pinocchio…

Cách đó ít ngày, thành viên Yuna nhóm Brave Girls chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch Hội An, Đà Nẵng cùng bạn thân. Nữ thần tượng có trải nghiệm ngồi thuyền thả đèn hoa đăng trên sông Hoài và thưởng thức ẩm thực ở các quán ăn địa phương.

Đầu năm nay, nhiều diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc thăm thú Việt Nam. Hani (nhóm Exid) có thời gian nghỉ dưỡng vui vẻ tại Nha Trang, nữ ca sĩ Arin (Oh My Girl) cùng gia đình chọn Việt Nam là điểm đến yêu thích hồi tháng 2. Người mẫu nổi tiếng xứ Kim chi là Kim Jeong Yeon dành thời gian tận hưởng tại hai resort đắt đỏ tại Nha Trang.

Seungwoo (VICTON) khoe ảnh check-in tại resort ở Vịnh Lăng Cô, Huế. Hay dàn nghệ sĩ chương trình Master in the house đến Hà Nội gặp gỡ HLV Park Hang Seo và quay tập đặc biệt ghi lại những ngày cuối cùng ở Việt Nam của ông. Tại thủ đô, các thành viên được tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng và thưởng thức món chả cá Lã Vọng.

Tại sao khách Hàn Quốc thích thú du lịch Việt Nam?

SCMP đánh giá du lịch Việt Nam thu hút bởi văn hóa ẩm thực đường phố sôi động, các di sản đầy màu sắc và phong cảnh ngoạn mục mang đến nhiều điều thú vị cho những người thích phiêu lưu với ngân sách tiết kiệm. Nhiều bãi biển ảm đạm nay chuyển mình thành những khu nghỉ dưỡng năm sao, khu phức hợp mua sắm, khách sạn liên tục được mở ra…

Theo báo cáo Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/3 cho biết trong tháng 3, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 895.400 lượt người, tăng gấp 21,5 lần cùng kỳ năm 2022. Khu vực châu Á, khách đến từ Hàn Quốc dẫn đầu, ước đạt 250.649 lượt, nâng tổng số khách đến từ Hàn Quốc trong quý I đạt 810.938.

Các hãng hàng không Hàn Quốc Asiana và Jeju Air cung cấp nhiều chuyến bay hàng ngày giữa Busan và Đà Nẵng, thành phố biển của Việt Nam, nâng công suất của tuyến lên 86%. Do đó, Đà Nẵng, nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng và bãi biển hoang sơ, đã trở thành điểm đến nước ngoài hàng đầu của người Hàn Quốc vào mùa hè năm 2018, theo trang web thương mại điện tử Hàn Quốc Ticket Monster.

Từ những năm 1960 cho đến cuối những năm 1980, người Hàn Quốc không được tự do du lịch và hộ chiếu chỉ được cấp cho những lý do đặc biệt. Sau năm 1988, du lịch nước ngoài mới trở nên dễ dàng hơn.

Yoo Hyong Rok, nhân viên văn phòng cho biết anh chọn đến Hà Nội du lịch sau nhiều năm xem các chương trình du lịch về Việt Nam trên tivi hay nhiều bài đăng trên mạng xã hội về ẩm thực, văn hóa nơi đây.

“Nhiều người bạn của tôi đã đến Việt Nam trong kỳ nghỉ của họ. Tôi đã nghe rất nhiều điều hay và quyết định xem thử”, anh chia sẻ trên SCMP.

Khi đến Hà Nội, Yoo đến nhiều điểm tham quan địa phương và ngạc nhiên trước số lượng lớn nhà hàng thịt nướng, cửa hàng K-beauty biển hiệu Hàn Quốc và ấn tượng bởi chuỗi cà phê ở Hà Nội.

Đối với Yoo Hyong Rok, Việt Nam giúp anh tìm thấy sự đồng điệu trong hương vị quê nhà.

“Ở Hà Nội, tôi đến ăn một số nhà hàng Hàn Quốc, hương vị giống hệt như như ở quê hương tôi vậy. Thậm chí nguyên liệu còn tươi hơn”.

Trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Instagram, TikTok, nhiều khách du lịch Hàn Quốc đăng tải hình ảnh, video du lịch Việt Nam. Họ ấn tượng ẩm thực phong phú, giá thành phải chăng. Chương trình thực tế Battle Trip của Hàn Quốc nhiều lần đưa nghệ sĩ đến Việt Nam trải nghiệm, ghi hình. Một số địa điểm thường thấy là Hội An, Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Đà Lạt, Hải Phòng.