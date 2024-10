Nữ ca sĩ ôm Phan Hiển khóc

TPO - Kiện tướng dancesport Phan Hiển lẻ bóng tới dự sự kiện của Hoàng Mỹ An. Anh rơi nước mắt khi chứng kiến hành trình nghệ thuật của em họ.

Bận rộn với công việc, Phan Hiển vẫn sắp xếp bay từ Đà Lạt về TPHCM dự sự kiện của Hoàng Mỹ An, sau đó anh tiếp tục bay đi công tác.

“Tôi tự hào, sau khi xem video tôi đã khóc. Từ những ngày đầu tôi đã gắn bó với Mỹ An trên con đường nghệ thuật” - Phan Hiển chia sẻ.

Được biết đến với danh xưng mỹ nhân dancesport, Hoàng Mỹ An có bước chuyển mình khi đầu tư vào âm nhạc. Năm 2023, cô hóa thân thành mascot Bạch Khổng Tước trong chương trình Ca sĩ mặt nạ nhưng phải dừng chân sớm.

Hôm 23/10, nhiều nghệ sĩ như Phương Mỹ Chi, Vũ Thảo My, Đoan Trang, Mai Tiến Dũng… đến chúc mừng showcase của Hoàng Mỹ An với EP Phiêu an. Nữ ca sĩ lần đầu trình diễn toàn bộ ca khúc trong EP.

EP Phiêu An lấy cảm hứng từ cách mà Hoàng Mỹ An trải nghiệm cuộc sống hằng ngày một cách tích cực, mang cảm xúc tươi sáng. EP gồm 4 ca khúc được chọn lọc, mang đậm màu sắc dance-pop, khắc họa bốn cung bậc cảm xúc khác nhau của nữ ca sĩ, đồng thời phản ánh câu chuyện chung của những cô gái trẻ trên hành trình khám phá cung bậc cảm xúc trong tình yêu và cuộc sống như SlowDance, Nhảy nhảy nhảy, Lady lady, Call me by your name.

Nhiều khán giả đánh giá cao bài hát chủ đề SlowDance xuất sắc nhất trong EP. Giai điệu hiện đại pha trộn giữa nhạc điện tử quốc tế và âm hưởng dân gian của núi rừng Tây Bắc tạo nên bản nhạc sôi động, thể hiện tinh thần của người phụ nữ từ chối những bước chân lặp lại.

Bối cảnh trong MV được nhận xét mang tính truyền thống, hơi hướm Á Đông, đồng điệu với âm nhạc và hình ảnh nữ ca sĩ đang hướng đến. Sau 6 ngày ra mắt, bài hát mới của Hoàng Mỹ An hút hơn 1,1 triệu lượt xem trên YouTube.

Với lợi thế dancer, nữ ca sĩ hoàn thành tốt phần hát live kết hợp vũ đạo với đoàn vũ công. Trước đây, Tóc Tiên và Bích Phương từng khen ngợi giọng Mỹ An khỏe dù mất sức khi nhảy.

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, là em họ của kiện tướng dancesport Phan Hiển. Cô được chú ý khi hóa thân thành mascot Bạch Khổng Tước trong Ca sĩ mặt nạ. Cô có thành tích học tập chuẩn “con nhà người ta”, khi cùng lúc nhận được học bổng từ ba ngôi trường danh giá tại Mỹ: Đại học Nam California (University of Southern California), Học viện âm nhạc Berklee (Berklee College of Music) và Cao đẳng âm nhạc Los Angeles (Los Angeles College of Music). Năm 2022, cô tốt nghiệp Đại học Nam California với GPA 3.95/4.0, chuyên ngành Công nghiệp Âm nhạc.

Năm 2020, cô vô địch dancesport quốc tế, giành Huy chương vàng giải vô địch trẻ quốc gia, và về Nhì tại So you think you can dance 2013.