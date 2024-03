Nơm nớp sợ gặp nạn với việc 'ăn cơm dưới đất, làm việc trên cây'

TPO - Võ Hoàng Thiên Phú (40 tuổi, ngụ ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An) dùng hung khí chém vợ và mẹ nuôi bị thương nặng đã bị công an bắt giữ, đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị do có dấu hiệu bệnh cũ tái phát.