Nơm nớp cảnh học sinh mạo hiểm vượt đường công vụ cao tốc đến trường

TPO - Tuyến đường độc đạo đi trung tâm xã bị chặn lại để xây dựng cống chui dân sinh cao tốc Bắc – Nam, khiến hàng chục hộ dân ở Hà Tĩnh gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi ngày ngày phải đi vào đường công vụ dành cho xe tải hạng nặng chở vật liệu.

Nguy hiểm rình rập

Nhiều ngày qua, hàng trăm hộ dân thôn Minh Hương xã Trung Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) gặp khó khăn mỗi khi đi qua tuyến đường công vụ lởm chởm đất đá, bụi bặm thường chỉ dành cho xe tải chở vật liệu xây dựng cao tốc Bắc – Nam đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi qua địa bàn.

Theo người dân địa phương, tuyến đường công vụ trên là con đường duy nhất để họ di chuyển từ thôn, khu tái định cư ra trung tâm xã Trung Lộc sau khi đường liên xã Trung Xuân bị ngăn lại để xây dựng cống chui dân sinh qua cao tốc.

“Người dân giờ muốn ra trung tâm xã hay các em học sinh muốn đến trường chỉ có đi qua đường công vụ cao tốc. Do tuyến đường dành cho xe tải hạng nặng chở vật liệu nên mặt đường gồ ghề, bụi bặm khi nắng, còn ngày mưa lại lầy lội, trơn trượt, dễ ngã. Lo nhất là học sinh đi lại mỗi ngày, có lúc phải dừng chờ từng đoàn xe tải chạy qua mới dám đi, rất nguy hiểm”, ông Quang (trú xã Trung Lộc) cho hay.

Người dân địa phương cho biết, họ rất mong chủ đầu tư và nhà thầu thi công cao tốc bố trí lối đi tạm khác phù hợp hoặc có kế hoạch sửa chữa nền đường công vụ hiện tại êm thuận hơn, giúp người dân và các em học sinh qua lại được an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Trung Lộc cho biết thêm, dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn có chiều dài hơn 3,3km, đi qua 8 thôn. Sau quá trình thi công, các nhà thầu đã không bố trí đường tạm phù hợp, gây khó khăn cho một số thôn xóm khi muốn ra trung tâm xã hoặc các hộ dân ra đồng sản xuất.

“Không có đường tạm, người dân phải leo lên dốc cao, vượt cao tốc hoặc đi vào các tuyến đường công vụ chỉ dành cho xe tải chạy. Xã từng có ý kiến đến đơn vị quản lý và nhà thầu thi công có phương án bố trí cống chui, đường tạm phù hợp hơn để người dân đi lại, nhất là các em học sinh đi học về vào giờ tan tầm. Ngoài ra, với các xe tải chở vật liệu phục vụ cao tốc cũng được yêu cầu chạy đúng tốc độ, không để rơi vãi nhằm đảo bảo môi trường và an toàn cho người dân” vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Đề xuất mở thêm cống chui qua cao tốc

Tại xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc), mấy ngày nay, hàng chục hộ dân thôn Thịnh Lộc (xã Sơn Lộc) vẫn chờ quyết định của ngành chức năng và chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc – Nam về kiến nghị làm thêm cống chui qua địa bàn. Nguyện vọng trên nhằm giúp người dân có tuyến đường dân sinh ra đồng ruộng sản xuất thay cho việc phải đi vòng lên cầu vượt tuyến Quốc lộ 15B với khoảng cách xa hơn.

Ông Thân Văn Vỵ - Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc cho biết, cao tốc cắt ngang vùng đất sản xuất của người dân địa phương nên họ mong có thêm cống chui để thuận lợi đi lại, làm việc. Nếu không bố trí thêm một cống chui như đề xuất sẽ phải đi vòng xa hơn, bất tiện hơn do phần lớn đất sản xuất nằm bên kia cao tốc.

“Sau khi người dân đề xuất làm thêm cống chui qua cao tốc Bắc – Nam đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi qua địa bàn, xã đã 3 lần có tờ trình gửi huyện, tỉnh và Ban quản lý dự án Thăng Long - chủ đầu tư dự án để kiểm tra, xem xét. Chủ đầu tư đã khảo sát và ban đầu cho ý kiến chấp thuận chủ trương song việc chưa triển khai bổ sung khiến người dân rất lo lắng và mong có ý kiến phản hồi cụ thể”, ông Vỵ nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đăng Cường (Ban Quản lý dự án Thăng Long - chủ đầu tư dự án) cho biết, trước trường hợp người dân xã Sơn Lộc đề xuất “xin thêm” cống chui, đơn vị đã khảo sát và đang kiểm tra các yếu tố kỹ thuật để bổ sung thiết kế.

“Chủ trương ban đầu đã thống nhất mở thêm cống chui cho người dân nhưng cống cao, rộng bao nhiêu phải đánh giá lại các yếu tố kỹ thuật, kinh tế và bổ sung thiết kế phù hợp mới đi đến xây dựng thêm”, ông Cường nói.

Về việc người dân phải di chuyển trên đường công vụ, nguy cơ mất an toàn, đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, tuyến đường tạm trên do xe tải trọng lớn chạy nhiều nên nhanh xuống cấp, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu san lấp, mở rộng tuyến đường tạm cho người dân đi lại an toàn hơn. Chủ đầu tư cũng hy vọng người dân chia sẻ cho nhà thầu. Sau khi hoàn thiện xây dựng cống chui, việc người dân di chuyển trên tuyến đường sẽ thuận tiện hơn.