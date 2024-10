Nỗi khổ của Meghan Markle

TPO - Trái ngược những đánh giá cay nghiệt từ những nhân viên cũ, cựu vệ sĩ bênh vực Meghan Markle về thái độ của cô với cấp dưới. Người này còn đồng cảm trước những áp lực mà người đẹp sinh năm 1981 phải gánh khi trở thành cô dâu hoàng gia.

Trong những tháng qua, Meghan Markle phải đối mặt với vô số cáo buộc từ hàng loạt nhân viên cũ. Nhiều nhân viên từng làm việc cho cựu diễn viên trong những năm kể từ khi cô bắt đầu hẹn hò với Hoàng tử Harry mô tả cô là “bà chủ đến từ địa ngục”, “quỷ dữ”, “kẻ tự luyến” hay “kẻ độc tài đi giày cao gót”. Họ cáo buộc Nữ công tước coi thường nhân viên, bắt nạt họ không ngừng nghỉ, thường xuyên quát tháo, la hét khi ra lệnh và dùng các thủ đoạn thao túng tâm lý.

“Nữ công tước có vẻ như luôn muốn để mắt đến ai đó. Chúng tôi đã nhận được báo cáo này đến báo cáo khác từ những người đã chứng kiến ​​hành vi không thể chấp nhận được”, cựu thư ký báo chí Jason Knauf viết trong một email vào năm 2018.

Dù không có bằng chứng rõ ràng nào cho những lời buộc tội trên, việc có ít nhất 18 nhân viên nghỉ việc kể từ khi Meghan và Harry chuyển đến California vào năm 2020 dường như củng cố niềm tin của công chúng về một cô dâu hoàng gia xấu xa.

Tuy nhiên, không phải cựu nhân viên nào cũng có trải nghiệm tồi tệ với Meghan. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với In Touch vào tháng 10, cựu vệ sĩ Steve Davies, từng làm việc lực lượng đặc nhiệm Anh và hiện hợp tác với dịch vụ an ninh Focus One Group (Canada), đưa ra những nhận xét tích cực về Meghan, thậm chí còn đồng cảm với hoàn cảnh của cô.

“Cô ấy bị mang tiếng xấu là người không tốt để làm việc cùng, rằng cô ấy là người xấu xa trong gia đình hoàng gia. Tôi đã chứng kiến cô ấy, từ làm việc tại studio đến làm việc với các tổ chức từ thiện cũng như với người dắt chó đi dạo và người dọn dẹp. Có một bài học lớn mà tôi học được từ cô ấy: Tôn trọng để nhận được sự tôn trọng”, ông Davies chia sẻ.

Khi họ gặp nhau lần đầu vào năm 2018, cuộc sống của Meghan về cơ bản thay đổi chỉ sau một đêm. Cựu vệ sĩ cho biết đã cảm thấy tiếc cho Meghan trước sự căng thẳng mà cô phải đối mặt khi chuyển từ một nữ diễn viên hạng B thành thành viên của gia đình nổi tiếng nhất thế giới.

Theo Davies, việc bị truyền thông săn đón quá mức khiến Meghan gần như bị rối loạn hoang tưởng. Cánh săn ảnh theo dõi cô khắp mọi nơi cô đến, còn dùng đến máy bay không người lái và tình trạng bị rượt đuổi không phải là phóng đại.

“Đó là một cơn ác mộng. Mọi thứ cô ấy cho là đương nhiên trong cuộc sống cũ của mình đều biến mất. Sau vài tuần làm việc với cô ấy, tôi hỏi: ‘Cô thực sự muốn làm gì?’. Cô ấy trả lời: ‘Tôi rất muốn được đi mua sắm ở một cửa hàng tạp hóa’. Thế là tôi đẩy chiếc xe đi vòng quanh cửa hàng tạp hóa và cô ấy bỏ đồ vào đó. Cô ấy thực sự tận hưởng điều đó”, người đàn ông kể về thời gian ở Toronto, Canada.

Sự tự do của Meghan càng bị hạn chế khi cô đến Vương quốc Anh. Davies mô tả cuộc sống của ngôi sao Suits lúc đó giống như ở trong “chậu cá vàng”. Ông xác nhận lời kể của Meghan trong cuộc phỏng vấn gây chấn động trên CBS vào năm 2021 rằng cô bị mắc kẹt trong cung điện, bị hoàng gia yêu cầu không nên ra ngoài trong nhiều tháng.

Davies nhận định dù Meghan khao khát, ra ngoài vào thời điểm đó đối với cô không hề an toàn. Các nhiếp ảnh gia có mặt ở mọi nơi, không ngại vượt đèn giao thông để cố gắng bám sát chiếc xe chở Meghan. Cựu vệ sĩ lo sợ những gì xảy ra với Công nương Diana ở Paris có thể cũng xảy ra với Meghan.

Davies cho biết tình yêu với Harry không thể ngăn Meghan rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô sợ mở báo ra đọc và thấy mọi người bàn luận về cô, chưa kể Cung điện Buckingham kiểm soát mọi mặt của Meghan trong khi trước đó cô luôn nắm quyền chủ động trong cuộc sống.

Cựu vệ sĩ đánh giá đó có thể là lý do Meghan và các nhân viên trong cung điện khó tương tác với nhau. Theo Davies, thời gian làm việc với Meghan ở Toronto khác biệt so với lời kể của những nhân viên cũ.

“Không ai có thể nói xấu cô ấy một lời nào. Ngay cả khi phải chịu áp lực, cô ấy vẫn luôn ấm áp và ân cần. Cô ấy thân thiện và có trái tim bao la. Cô ấy rất tuyệt vời với người hâm mộ của mình và cô ấy sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người. Điều đó khiến tôi đau lòng khi mọi người tin vào những cáo buộc trên truyền thông”, Davies nhấn mạnh.

Trước việc Meghan bị công kích ngày một nghiêm trọng, Davies cảm thấy có trách nhiệm lên tiếng vì anh xem cô như người bạn dù không làm việc cùng nữa.

“Tôi và vợ được mời đến dự đám cưới. Đó là lý do chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Tôi sẽ làm việc với cô ấy một lần nữa, không có gì phải lăn tăn cả. Cô ấy từng là người tốt để làm việc cùng và cô ấy vẫn là người tốt bụng”, Davies nói.