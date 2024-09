Điều kiện để Meghan Markle trở lại Hoàng gia Anh

TPO - Chuyên gia nhận định Meghan Markle phải làm lại từ đầu, thực hiện tốt những việc Hoàng gia Anh đang làm một cách âm thầm để có cơ hội trở lại như trước.

Theo Mirror, trong vòng một tháng qua, nhiều dấu hiệu cho thấy nhà Sussex sẽ hòa giải với Hoàng gia Anh, trong đó có việc Harry trò chuyện với Vua Charles qua điện thoại. Gần đây, có thông tin cho rằng vợ chồng Công tước xứ Sussex muốn về Anh đón Giáng sinh cùng hoàng gia tại Sandringham.

Tom Quinn, tác giả của Scandals of the Royal Palaces: An Intimate Memoir of Royals Behaving Badly và nhiều cuốn sách khác tập trung vào hoàng gia, cho biết Meghan Markle phải tuân thủ điều kiện ngầm nếu muốn hòa giải và trở lại Hoàng gia Anh.

"Meghan Markle hoàn toàn có thể trở lại, nếu cô ấy muốn về Anh sống. Ngoài ra, Meghan phải làm lại từ đầu, thực hiện tốt những việc Hoàng gia Anh đang làm một cách âm thầm, không khoa trương", Tom Quinn nói.

Ngoài ra, chuyên gia cho rằng Meghan Markle phải xin lỗi để trở lại. Sẽ không có chuyện Hoàng gia Anh thay đổi quy tắc lâu đời chỉ vì sự trở lại của Harry và Meghan Markle.

Trước thông tin nhà Sussex có dấu hiệu hòa giải với Hoàng gia Anh, nhà viết tiểu sử hoàng gia Tom Bower cho rằng Harry - Meghan Markle nhiều khả năng gây thêm rắc rối cho gia đình.

"Tôi nghĩ Harry đang lập kế hoạch cho tương lai, nhất là việc viết quyển sách khác. Meghan cũng muốn viết cuốn sách khác. Điều này gây tổn hại cho hoàng gia. Vấn đề là nhà Sussex muốn nói điều gì, đó chẳng khác gì quả bom bổ chậm", Tom Bower nói thêm.

Theo Mirror, tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Harry sau khi hoàng tử Anh bước sang tuổi 40. Ngày 15/9, Công tước xứ Sussex nhận lời chúc mừng sinh nhật từ cha là Vua Charles III, Thân vương William và chị dâu Kate Middleton.

“Chúc Công tước xứ Sussex có sinh nhật lần thứ 40 thật vui vẻ”, tài khoản X chính thức của hoàng gia, do văn phòng của Charles tại Cung điện Buckingham điều hành, thông báo. Trang cá nhân của Thân vương xứ Wales đăng lại bài viết kèm dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 của Công tước xứ Sussex".

Điều đáng chú ý, bức ảnh Hoàng gia Anh mừng sinh nhật Harry chụp vào năm 2018, khi Công tước xứ Sussex đến thăm Dogpatch Labs ở Dublin, Ireland. Theo Page Six, bức ảnh gốc có Meghan Markle. Cô bị cắt khỏi khung hình khi hoàng gia chúc mừng sinh nhật Harry.

Truyền thông bàn luận việc Meghan Markle bị cắt khỏi khung hình có Harry. Nhiều người cho rằng Hoàng gia Anh không hài lòng về Nữ Công tước xứ Sussex sau cuộc Megxit chấn động toàn nước Anh.

Sau đó, Cung điện Buckingham khẳng định bức ảnh mừng sinh nhật Hoàng tử Harry không bị cắt xén. Hoàng gia Anh chọn ảnh của Harry trong loạt ảnh được chụp bởi Getty Images. Cáo buộc Meghan Markle bị cắt bỏ khỏi ảnh chụp chung với Harry là không đúng vì có nhiều ảnh được chụp vào ngày hôm đó.