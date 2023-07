'Nơi giấc mơ tìm về' tập 31: Gia An (Lãnh Thanh) phát hiện Mai Anh (Minh Thu) nói dối

TPO - Trong tập 31 "Nơi giấc mơ tìm về", Gia An (Lãnh Thanh) phát hiện ra kẻ gây tai nạn cho Phương chính là đàn em của bố mẹ vợ tương lai. Anh thử lòng Mai Anh (Minh Thu) nhưng cô giả vờ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Sau khi Lan Chi (Thục Anh) bị tai nạn và chấn thương ở chân, cô và Trí (Trung Tuấn) thân thiết hơn. Trí không ngại đường xa mang đồ ăn tới cho Lan Chi. Khi Lan Chi định trả tiền, Trí cầm lấy tay cô khiến Lan Chi bất ngờ.

Bố mẹ Mai Anh (Minh Thu) bận công việc nên không ở lại thành phố được lâu. Mai Anh hỏi bà Lan (NSND Lê Khanh) khi nào có thời gian rảnh để hai gia đình tiếp tục bàn kế hoạch tổ chức lễ cưới.

"Nói với bố mẹ là bà rất xin lỗi vì lúc này không được khỏe lắm, gặp nhau không tiện. Cháu nói với bố mẹ bận gì cứ làm, mình gặp nhau sau cũng được", bà Lan né tránh.

Sau khi nhớ lại quá khứ bố mẹ Gia An (Lãnh Thanh) bị đòi nợ, ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) lo lắng nghĩ về cuộc nói chuyện với một người đàn ông là con nuôi của bà Lan. Người này đưa ông Kình số tiền vay từ tín dụng đen bên ngoài để mua chung một miếng đất.

"Miếng đất đó sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi sẽ bán sang tay ngay thôi. Khu đó lên giá từng ngày, chắc cũng được kha khá. Cậu là con nuôi chị Lan, mình tôi không đủ lực nên mới mời cậu góp vốn", ông Kình thuyết phục. Ông nói cùng chồng bà Lan tính toán kỹ, chắc chắn mới làm.

Gia An có trong tay video ghi lại cảnh Phương (Việt Hoa) bị đâm xe. Gia An đưa cho Mai Anh video khiến cô bất ngờ nhưng vẫn cố tình đánh trống lảng. "Đến giờ này mà em vẫn gian dối được à. Em có biết người chạy xe máy trong clip là ai không", Gia An hỏi.

Anh khẳng định Mai Anh biết kẻ gây tai nạn cho Phương là ai, và kẻ đó chính là đàn em của bố mẹ cô.

Tập 31 Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 10/7.