'Nơi giấc mơ tìm về' tập 28: Bố mẹ Mai Anh (Minh Thu) là xã hội đen

TPO - Biết bà Lan (NSND Lê Khanh) cho người điều tra gia đình mình, Mai Anh (Minh Thu) lo lắng. Cô oán trách vì bố mẹ lấy vỏ bọc doanh nhân nhưng lại là "dân anh chị". Mai Anh tủi thân vì từ nhỏ tới lớn không có người bạn nào dám kết thân với cô.

Gia An (Lãnh Thanh) tìm mọi cách nhưng không thể thân thiết với Phương (Việt Hoa) như xưa. Phương kiên quyết tránh mặt Gia An vì không muốn trở thành người thứ ba.

Mai Anh (Minh Thu) biết ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) điều tra gia đình mình nên càng oán trách bố mẹ. "Bao giờ bố mẹ mới chịu sống tử tế hơn. Con không thể nào bình tĩnh trong khi hai người vẫn làm việc đó sau lưng con được", Mai Anh bức xúc.

Từ bé đến lớn Mai Anh không có bạn bè vì bố mẹ "không bình thường", sẵn sàng dọa nạt bất cứ ai đến gần con gái. Người bạn duy nhất của cô năm lớp 10 cũng bị bố mẹ Mai Anh dọa nạt, phải chuyển trường. Bố Mai Anh lại cho rằng ông đang bảo vệ con gái, không muốn ai lợi dụng con.

"Lúc nào bố cũng nói là vì con, yêu con. Bây giờ con cô độc thế này là vì bố đấy", Mai Anh trách.

Sau khi rời nhà, Mai Anh uống rượu say. Cô gọi Gia An tới đưa về. Gia An cho rằng Mai Anh tìm cớ gần gũi anh. "Say mà vẫn nhớ số điện thoại của tôi, giỏi thật", Gia An nói với Lan Chi (Thục Anh). Lan Chi khẳng định cô em họ nhớ mọi thứ về Gia An.

"Chỉ có cậu là loại đàn ông chẳng ra gì, coi tình yêu như trò đùa", Lan Chi mắng. Cô ám chỉ chuyện bà Lan (NSND Lê Khanh) cho người theo dõi gia đình Mai Anh. Lan Chi nói gia đình bà Lan nên thẳng thắn, nếu muốn rũ bỏ trách nhiệm không cần vòng vo, âm thầm điều tra thân thế Mai Anh.

"Tôi không muốn Mai Anh dồn hết hy vọng rồi đùng một cái tất cả vỡ vụn", Lan Chi tuyên bố.

Tập 29 phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 6/7.