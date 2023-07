'Nơi giấc mơ tìm về' tập 28: Bà Lan (NSND Lê Khanh) nghi ngờ gia đình cháu dâu tương lai

TPO - Lan Chi (Thục Anh) cho rằng bà Lan (NSND Lê Khanh) nhờ ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) âm thầm điều tra tin tức về gia đình Mai Anh (Minh Thu). Mai Anh lo lắng bí mật bị lộ, sợ rằng bà Lan sẽ biết bố mẹ cô không phải dân kinh doanh đơn thuần.

Gia An (Lãnh Thanh) biết chuyện Mai Anh (Minh Thu) đến bệnh viện gặp và xúc phạm Phương (Việt Hoa). Anh hỏi thẳng Mai Anh về chuyện này nhưng cô né tránh. Mai Anh nghĩ rằng Phương khóc lóc, kể lể với Gia An.

"Em chỉ khẳng định chủ quyền giữa em với anh thôi. Em nói với chị ta đừng chen vào mối quan hệ giữa anh với em", Mai Anh nói. Gia An nghi ngờ Mai Anh không thành thật.

Mai Anh thừa nhận mình xấu tính, cao ngạo, nhưng dám làm dám nhận. Cô tuyên bố là vợ sắp cưới của Gia An và không thể ngồi yên nhìn Phương dụ dỗ chồng mình.

"Phương không phải người thứ ba chen vào mối quan hệ giữa anh với em. Đừng làm phiền người ta nữa", Gia An nói.

Ở công ty, Gia An thực hiện dự án do Phương đề xuất. Bà Lan (NSND Lê Khanh) cho rằng cháu trai không phân biệt được việc công và tư, luôn để tình cảm xen vào công việc. "Nó không thể có được quyết định cho một quyết sách đúng đắn và đúng lúc", bà Lan nói.

Ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) không nghĩ vậy. "Chị quen nhìn Gia An dưới góc nhìn của người bà bao bọc cháu. Em đang nhìn Gia An dưới góc độ người đàn ông trưởng thành. Gia An trong cuộc sống có những chuyện hoang đường, nhưng về công việc, nó không phải người vì nụ cười người đẹp mà sẵn lòng hủy bỏ sự nghiệp", ông Kình phân tích.

Gia An nói rằng bà không cấm anh bày tỏ quan điểm, nhưng dù có ý kiến thế nào sau cùng bà Lan vẫn làm theo ý mình. "Từ việc cháu học cái gì, học ở đâu, làm cái gì, ở đâu cũng một tay bà sắp xếp. Chả lẽ hôn nhân hạnh phúc của cháu cũng do một mình bà quyết định?", Gia An phản kháng.

Lan Chi (Thục Anh) lờ mờ đoán ra bà Lan nhờ ông Kình tìm hiểu tin tức về gia đình Mai Anh. "Người duy nhất sai phái được ông Kình, chỉ có thể là bà nội Gia An", Lan Chi khẳng định. Mai Anh hoang mang, lo lắng về hành động của bà Lan khi ngày cưới đến gần.

Tập 28 Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 5/7.