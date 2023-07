Cục Điện ảnh lên tiếng về bộ phim Trung Quốc chứa đường lưỡi bò trên Netflix

TPO - Trước thông tin bộ phim "Hướng gió mà đi" (Flight to you) do Trung Quốc sản xuất, chiếu trên nền tảng xem phim trực tuyến Netflix Việt Nam, FPT Play (hiện đã che mờ) xuất hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp, đại diện Cục Điện ảnh khẳng định đang rà soát, kiểm chứng thông tin này và sớm đưa ra phương hướng giải quyết.