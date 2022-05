Nổ tại cơ sở sấy lúa ở Vĩnh Long, 3 người thương vong

TPO - Vụ nổ ở cơ sở sấy lúa tại huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long), khiến một người tử vong, hai người bị thương nặng.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27/5, nhiều công nhân đang tiến hành tu bổ, sửa chữa cơ sở sấy lúa tại ấp An Hoà, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long do ông Nguyễn Khắc Tuấn (44 tuổi) làm chủ thì xảy ra vụ nổ lớn.

Theo báo cáo của UBND xã Chánh An, thời điểm xảy ra vụ nổ có 9 công nhân đang làm việc (3 công nhân làm việc trên tháp sấy, 6 công nhân đang làm việc dưới đất).

Vụ nổ đã khiến ông Nguyễn Văn Thơ (50 tuổi, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) tử vong tại chỗ. Ông Nguyễn Hoàng Phong (36 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Hoàng Minh (32 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an đã phong tỏa hiện trường và tiến hành công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.