Niềm vui từ căn nhà ‘Nghĩa tình Dân vận’ tại An Giang

TPO - Nhiều người nghèo, hoàn cảnh khó khăn được sống trong căn nhà mới ấm áp, nghĩa tình thay cho căn nhà cũ kỹ. Qua đó, đã tiếp thêm động lực, niềm tin để họ phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Lương Thị Thể ở ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành (An Giang) không giấu được niềm vui sau khi được hỗ trợ căn nhà Nghĩa tình Dân vận do Ban Dân vận tỉnh An Giang trao tặng là một điển hình. Hiện tại, ngoài việc làm thuê kiếm sống qua ngày, bà Thể còn là chi hội trưởng phụ nữ ấp Bình An 2, gắn bó gần 20 năm với địa phương.

Gia đình bà Thể có 4 người con, các con lớn có gia đình riêng, nghèo, đi làm thuê xa nên ở nhà chỉ còn vợ chồng già, sống bằng nghề làm thuê đắp đổi qua ngày và trợ cấp 800.000 đồng/ tháng từ chi hội trưởng phụ nữ ấp.

Bà kể, trước đây vợ chồng sống trong căn nhà cũ kỹ, mỗi khi mưa xuống dột nát, chưa kể trong nhà có mẹ già 90 tuổi nên rất lo, sợ sập bất cứ lúc nào. “Có được căn nhà mới vợ chồng tôi mừng lắm, nhiều đêm khóc, ngủ không được vì nghĩ rằng cả đời không thể cất nổi căn nhà ấm áp như thế này”, bà Thể vui mừng nói.

Căn nhà được xây cất mới khang trang, có diện tích 48m2 (4m x 12m), kết cấu nhà cấp 4, đảm bảo “3 cứng”, mái tol, vách tol, nền lót gạch, tổng kinh phí xây cất trên 99 triệu đồng. Trong đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang vận động hỗ trợ 50 triệu đồng; địa phương hỗ trợ 29,8 triệu đồng; phần còn lại do gia đình tích góp cùng xây cất.

Bà Trang Thị Tuyết Phi, Chủ tịch Hội phụ nữ xã An Hòa nhận xét, bà Thể là cán bộ nhiệt tình, tâm huyết với công việc và gắn bó lâu năm với công tác phụ nữ tại địa phương. Đồng thời, bà Phi cho rằng, chương trình hỗ trợ căn nhà Nghĩa tình Dân vận có ý nghĩa thiết thực không chỉ giúp cho hộ nghèo, cận nghèo mà cả những cán bộ ấp khó khăn về nhà ở có được nhà mới giúp họ yên tâm công tác.

Căn nhà niềm mơ ước cả đời...

Cùng hoàn cảnh, ông Võ Thanh Tư ở ấp Bình Lợi, xã Bình Chánh (Châu Phú, An Giang) cũng được hỗ trợ căn nhà Nghĩa tình Dân vận vào cuối năm 2022. Gia đình ông Tư không ruộng đất, gắn bó với công tác mặt trận ấp hơn 40 năm tại địa phương với đồng trợ cấp trên 2 triệu đồng/tháng nên rất khó khăn trong việc có được căn nhà lành lặn. Đặc biệt, hiện nay ông mắc bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống càng trở nên khó khăn. Vì thế ước mơ có được căn nhà mới càng trở nên xa vời đối với ông. Trước giờ, cả nhà 3 người con đi làm thuê, còn ông Tư tham gia công tác ở địa phương sống qua ngày.

Chị Vũ Thị Tuyết Mai, con gái ông Tư bộc bạch: “Được nhà nước hỗ trợ căn nhà chưa hết mừng nữa là đến đổ bệnh, cuộc sống càng thêm khó khăn, trong khi các con thì cố gắng làm để lo thuốc thang, chữa bệnh cho cha”.

Ông Phan Thanh Điền, Bí thư Đảng ủy xã Bình Chánh cho biết, ngoài việc chăm lo cho người nghèo, khó khăn, địa phương còn tích cực hỗ trợ chỗ ở cho cán bộ cơ sở gắn bó lâu năm để yên tâm công tác. Đối với ông Tư là người tâm huyết, tận tụy với công việc, nhân dân. Ngoài việc hỗ trợ căn nhà địa phương còn vận động thêm về vật chất để giúp ông bớt khó khăn.

Bà Võ Thị Thủy Tiên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang cho biết, bắt đầu phát động xây nhà mang tên ‘Nghĩa tình Dân vận’ vào năm 2022, đến nay đã xây dựng được 19 căn cho người nghèo. Các căn nhà này bên cạnh chăm lo chung cho người dân thì đặc biệt quan tâm cho cán bộ dân vận, hội đoàn thể địa phương để họ yên tâm công tác. Đồng thời đây cũng là mô hình mới trong công tác Dân vận tại địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”. Tăng cường phối hợp, kết nối và vận động nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc gắn với công tác bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ dân vận phù hợp với nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Cùng với đó là quan tâm đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, gắn với công tác bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.