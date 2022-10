Niềm vui bất ngờ trên chuyến bay chở Thủ tướng Cuba từ TPHCM ra Hà Nội

TPO - Trên chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội, Thủ tướng Cuba - Manuel Marrero Cruz bất ngờ để lại tấm thiệp cùng những lời cảm ơn tổ bay.

Tiếp viên Vietnam Airlines Bùi Lệ Uyên vừa có những chia sẻ sau chuyến bay phục vụ Thủ tướng Cuba - Manuel Marrero Cruz và đoàn đại biểu cấp cao Cuba thăm Việt Nam. Chuyến bay số hiệu VN244, ngày 2/10/2022, từ TPHCM ra Hà Nội.

Chị Uyên nhớ lại, khi biết chuyến bay mình phục vụ được đón Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Cuba thăm chính thức Việt Nam, chị và đồng nghiệp rất vinh dự, tự hào và cảm thấy có xen chút may mắn.

Ngay từ khi bước vào cửa máy bay, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz đã tươi cười, nồng hậu bắt tay các tiếp viên. “Viva Cuba, welcome onboard Prime Minister Manuel Marrero Cruz!” - Cuba muôn năm, chào mừng Thủ tướng Manuel Marrero Cruz đến thăm. Đáp lại câu chào đón của tổ bay, khi tới ghế của mình, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz còn cúi chào toàn thể hành khách cùng chuyến bay.

Trên chuyến bay, Thủ tướng Cuba được giới thiệu và phục vụ món ăn đặc trưng Việt Nam. Chị Uyên kể, ngài vừa thưởng thức, vừa chuyện trò rất thân thiện. Ngài cho biết rất vui và hạnh phúc khi đến thăm Việt Nam, thăm TPHCM. Đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách đã để lại trong lòng ông và đoàn cán bộ cấp cao Cuba ấn tượng vô cùng tốt đẹp, sâu sắc.

Sau đó, chị Uyên lấy bưu thiếp và viết lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến Thủ tướng bằng tiếng Anh. Sau đó, chị nhớ ra cơ trưởng người Anh nói có biết tiếng Tây Ban Nha, nên nhờ cơ trưởng dịch lời chúc và ghi lại bằng tiếng Tây Ban gửi tới ngài Thủ tướng. “Chúng tôi kính chúc Thủ tướng sức khoẻ, hạnh phúc và có một chuyến công du thật tuyệt vời!”, chị Uyên viết.

Chị Uyên kể, khi chị chuyển tấm bưu thiếp đến Thủ tướng, ngài vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên. Thủ tướng cũng muốn viết một điều gì đó gửi đến phi hành đoàn. Trên đầu bưu thiếp, ngài phác họa khuôn mặt người anh hùng dân tộc Cuba - Jose Marti, bên dưới là những lời chúc thân thương, ấn tượng bằng tiếng Tây Ban Nha:

“A thousand for the chance to flight VNA and the service was a very high quality - Prime Minister” – Tôi rất may mắn được bay cùng Vietnam Airlines. Cảm ơn một chuyến bay tốt đẹp với chất lượng phục vụ rất tốt.

Khi máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài (Hà Nội), Thủ tướng bắt tay tạm biệt từng thành viên tổ bay. Sau khi lên xe riêng, ngài Thủ tướng hạ kính xe vẫy tay chào, rồi bất ngờ ông lại mở cửa xe bước xuống vẫy tay chào lần nữa.

“Khoảnh khắc ấy thật sự bất ngờ! Cơ trưởng và phi hành đoàn, ai cũng cảm thấy giây phút đó sao gần gũi, ấm áp, thân thương và xúc động đến thế! Chúng tôi cầu chúc Thủ tướng cùng Đoàn cán bộ cấp cao Cuba một hành trình tốt đẹp”, chị Uyên chia sẻ thêm.

Từ ngày 28/9 – 2/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz cùng đoàn đại biểu cấp cao Cuba đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm ngoài khu vực Mỹ Latinh đầu tiên của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz kể từ khi nhậm chức vào tháng 12/2019, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Cuba đến Việt Nam kể từ năm 2018.