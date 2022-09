Những tín hiệu tích cực

TP - 3 năm qua, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) đã xây dựng kế hoạch với mục tiêu hạn chế rác thải nhựa, hướng tới thực hiện chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội. Những hoạt động phân loại, thu gom chất thải ban đầu đã có hiệu quả, được người dân đón nhận tích cực.

Việc phân loại, thu gom chất thải tại nguồn không chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) đã xây dựng kế hoạch lâu dài với mục tiêu hạn chế rác thải nhựa tầm nhìn đến năm 2025 và hành động hướng tới thực hiện chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội. Ngay từ năm 2019, Chương trình “Quản lý, phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn các quận do công ty phụ trách” đã được triển khai.

Như tại quận Hoàn Kiếm, trải qua thời gian ngắn tổ chức thí điểm tại 6 phường: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Trống, Cửa Đông và Phúc Tân, mô hình đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Sau một tháng triển khai đồng bộ trên cả 6 phường, đã có 5.400 hộ gia đình được tuyên truyền và hướng dẫn, gần 5.000 hộ được ghi nhận đã tham gia phân loại rác thải tại nguồn, kết quả 4.200kg rác thải nhựa giá trị thấp cũng đã được phân loại.

Hướng tới nền kinh tế xanh bền vững

Theo Urenco, đơn vị đã hợp tác với Pro Việt Nam, Công ty Nestlé Việt Nam, Công ty Unilever Việt Nam thực hiện công tác tái chế, phân loại rác tại nguồn.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2022, Urenco đã hợp tác với PRO Việt Nam triển khai thực hiện công tác phân loại, thu gom, vận chuyển. Kết quả thu được 2.825 tấn rác tái chế (đạt 108% so với mục tiêu), trong đó rác tái chế là nhựa 834 tấn chiếm 30% (đạt 92% so với mục tiêu), giấy 1.828 tấn chiếm 65% (đạt 117% so với mục tiêu) và kim loại 116 tấn chiếm 8% (đạt 108% so với mục tiêu).

Hợp tác với Công ty Nestlé Việt Nam thực hiện thu gom tại các làng nghề Phan Bôi - Hưng Yên, Minh Khai - Hưng Yên, thôn Xà Cầu - Ứng Hòa, Đông Mẫu - Vĩnh Phúc, khối lượng từ 01/01/2022 đến 29/06/2022 đạt 1.499, 96 tấn, đạt 57,7% so với kế hoạch 2.600 tấn.

Hợp tác với Công ty Unilever Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động thực hiện Thỏa thuận hợp tác “Phân loại rác tại nguồn gắn liền với thu gom và tái chế rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Hà Nội” ký ngày 11/11/2021. Trong đó, triển khai thực hiện công tác hỗ trợ quà tặng từ các sản phẩm do Công ty Unilever Việt Nam tài trợ đối với lực lượng công nhân Urenco thu gom rác tái chế hàng ngày và các ngày đổi rác lấy quà tặng (Greenday) vào các buổi sáng thứ 7 hàng tuần, kết quả đạt được 41,1 tấn nhựa tái chế trên địa bàn 5 quận nội thành.

Về công tác tuyên truyền, Urenco cũng đã phối hợp cùng phòng An ninh Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội thực hiện chương trình thu đổi rác tái chế lấy quà tặng tại Trụ sở Công an thành phố Hà Nội; Tổ chức các Điểm thu đổi rác tái chế lấy quà tặng Greenday tổ chức vào thứ 7 hằng tuần trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, bắt đầu từ ngày 11/06/2022 tổ chức trở lại trên địa bàn 4 quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Nam Từ Liêm; Các chi nhánh đồng thời tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền về phân loại rác tại các điểm Greenday mới là Vinhomes Smart City, Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Times City.

Hơn 60 tin bài được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; Fanpage của dự án đã tiếp cận được hơn 18.000 lượt người với trên 4.500 lượt tương tác.

6 tháng cuối năm 2022, Urenco định hướng tiếp tục ký kết hợp đồng hợp tác với các đối tác thực hiện chương trình phân loại và thu gom rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2022 - 2023. Đồng hành cùng cả nước thực hiện sứ mệnh bảo vệ môi trường, cùng chung tay hình thành ngành công nghiệp tái chế nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, hướng tới nền kinh tế xanh bền vững.