Những thói quen hàng ngày khiến tóc bạc nhiều hơn

TPO - Việc tóc bạc sớm không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn có thể liên quan đến các vấn đề sức khỏe bên trong. Một số thói quen hàng ngày tưởng như vô hại nhưng lại âm thầm làm tóc bạc nhiều hơn, không những thế còn dễ gãy rụng, xơ rối.

1.Thiếu ngủ

Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tóc bạc sớm. Khi cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, quá trình sản xuất hormone bị rối loạn, đặc biệt là hormone melatonin - hormone có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức. Sự mất cân bằng hormone này gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất melanin - sắc tố tạo màu cho tóc. Hơn nữa, thiếu ngủ còn làm giảm khả năng phục hồi của cơ thể, khiến tóc dễ bị tổn thương và lão hóa nhanh hơn.

2. Lạm dụng thuốc chăm sóc

Các loại thuốc nhuộm tóc, thuốc uốn, thuốc duỗi chứa nhiều hóa chất độc hại như amoniac, peroxide hydro, formaldehyde. Những hóa chất này xâm nhập vào sâu bên trong cấu trúc tóc, làm tổn thương nang tóc, phá hủy melanin và khiến tóc trở nên yếu, xơ rối và dễ gãy rụng. Ngoài ra, việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc không phù hợp hoặc quá thường xuyên cũng có thể gây kích ứng da đầu, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và tóc bạc sớm.

3. Hút thuốc

Hút thuốc lá là một trong những thói quen xấu có tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe, bao gồm cả sức khỏe của mái tóc. Nicotine và các chất độc hại khác trong khói thuốc lá làm co mạch máu, hạn chế cung cấp máu và oxy đến nang tóc, khiến tóc bị suy yếu và dễ rụng. Hơn nữa, các gốc tự do sinh ra từ quá trình oxy hóa do hút thuốc gây ra còn tấn công và phá hủy các tế bào sản xuất melanin, đẩy nhanh quá trình lão hóa của tóc.

4. Thấy tóc bạc là nhổ

Nhiều người vẫn nghĩ nhổ tóc bạc sẽ khiến tóc mọc ra đen lại, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Hành động này vô tình làm tổn thương nang tóc, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, gây viêm nhiễm da đầu. Lâu dần, nang tóc bị yếu đi, tóc mọc lại càng dễ gãy rụng và có thể dẫn đến hói đầu. Thêm vào đó, việc nhổ tóc còn làm mất đi lớp tế bào định hướng mọc của tóc, khiến tóc mọc lại không đều, thậm chí mọc ngược vào trong da đầu. Thay vì nhổ tóc, bạn nên tìm hiểu các cách chăm sóc tóc hiệu quả, bổ sung dưỡng chất cần thiết và có chế độ sinh hoạt lành mạnh để ngăn ngừa tóc bạc sớm.

5. Căng thẳng mãn tính

Stress như một kẻ thù âm thầm, không chỉ tác động đến tâm lý mà còn gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, trong đó có việc làm tóc bạc sớm. Khi căng thẳng kéo dài, cơ thể sẽ sản sinh ra một lượng lớn cortisol - hormone căng thẳng. Hormone này không chỉ làm suy yếu hệ miễn dịch mà còn tác động trực tiếp lên nang tóc, ức chế quá trình sản xuất melanin - sắc tố tạo màu cho tóc. Điều này khiến tóc dần mất đi màu sắc tự nhiên và chuyển sang màu bạc. Bên cạnh đó, căng thẳng còn làm rối loạn chu kỳ sống của tóc, khiến tóc dễ gãy rụng và khó phục hồi.

6. Chế độ ăn uống kém

Khi cơ thể thiếu hụt các vitamin, khoáng chất thiết yếu như vitamin B12, D, sắt, kẽm và protein, quá trình sản xuất melanin – sắc tố tạo màu cho tóc – bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này dẫn đến tình trạng tóc mất dần màu sắc tự nhiên và chuyển sang màu bạc. Bên cạnh đó, chế độ ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, đồ ngọt, thức ăn chế biến sẵn không chỉ cung cấp ít chất dinh dưỡng mà còn chứa nhiều chất béo bão hòa, đường, gây rối loạn nội tiết tố và làm tăng quá trình oxy hóa, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa của tóc. Để ngăn ngừa tóc bạc sớm, chúng ta cần xây dựng một chế độ ăn uống cân bằng, giàu trái cây, rau xanh, các loại hạt, thịt nạc và hải sản.

7. Ít vận động

Lối sống ít vận động sẽ khiến quá trình lưu thông máu khắp cơ thể trở nên kém đi, ảnh hưởng đến sức khỏe da đầu và hoạt động bình thường của các tế bào hắc tố, dẫn đến màu tóc nhạt hơn, tóc dễ gãy và xuất hiện tóc bạc. Có câu nói cho rằng "đôi chân là trái tim thứ hai của cơ thể" bởi lưu lượng máu đi xuống, nếu chân không được vận động đầy đủ, các cơ ở chân sẽ suy giảm, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của cơ thể, khiến việc vận chuyển máu lên trên yếu đi, máu đến da đầu ít hơn.

Để khắc phục tình trạng tóc bạc sớm, chúng ta cần có những thay đổi trong lối sống. Đầu tiên, hãy giảm căng thẳng bằng cách tập yoga, thiền, nghe nhạc hoặc đơn giản chỉ là dành thời gian thư giãn. Tiếp theo, chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng. Hãy bổ sung nhiều rau xanh, trái cây, các loại hạt, thịt nạc và hải sản vào thực đơn hàng ngày. Bên cạnh đó, đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm để cơ thể được nghỉ ngơi và phục hồi. Ngoài ra, việc bỏ thuốc lá là vô cùng cần thiết để bảo vệ sức khỏe toàn diện, bao gồm cả mái tóc. Cuối cùng, hãy chăm sóc tóc đúng cách bằng cách chọn sản phẩm phù hợp và hạn chế sử dụng hóa chất. Đặc biệt, đừng quên bảo vệ tóc khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời bằng cách đội mũ, nón khi ra ngoài. Và tất nhiên, việc tập thể dục đều đặn sẽ giúp cải thiện lưu thông máu, cung cấp đủ oxy cho nang tóc, từ đó ngăn ngừa tóc bạc sớm.