Những người tuyệt đối không được uống rượu, bia kẻo nguy hại đến sức khỏe

TPO - Rượu, bia là thức uống có cồn, ‘đại kỵ’ với những người mắc bệnh sau, nếu cố tình uống sẽ khiến bệnh trầm trọng hơn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Người bị huyết áp cao

Người huyết áp cao nên kiêng bia rượu. Bởi chúng có thể làm tăng thêm huyết áp, dễ gây đột quỵ, đe dọa tính mạng và sức khỏe, gây ra những biến chứng đáng sợ.

Người bị viêm loét dạ dày và tá tràng

Những người này thường có nhiều axit dạ dày. Trong rượu, bia có chứa nhiều CO2, khi vào cơ thể sẽ làm tăng axit dạ dày, gây đau thắt bụng do vết loét kịch phát, thậm chí còn gây thủng ở nơi loét, đe dọa tính mạng người bệnh.

Người mắc bệnh gút

Bia rượu, đạm là hai tác nhân lớn khiến bạn dễ mắc bệnh gút. Do đó, nếu đã mắc phải căn "bệnh nhà giàu" này bạn tuyệt đối phải kiêng bia rượu.

Cố tính uống bia, rượu sẽ khiến bệnh nặng thêm lên, đau đớn vô cùng.

Người bị béo phì

Bia chứa rất nhiều calo, uống bia trong một thời gian dài có thể khiến cơ thể tích tụ mỡ và xuất hiện "bụng bia", dẫn đến béo phì. Kết hợp với tác dụng của món ăn, người béo phì không nên uống bia để tránh nguy hiểm cho sức khỏe, mắc các bệnh về huyết áp và tim mạch.

Người bị gan nhiễm mỡ

Tương tự như béo phì, người bị gan nhiễm mỡ uống bia, rượu sẽ làm tăng áp lực lên gan. Uống bia sẽ làm tăng gan nhiễm mỡ, dễ dẫn đến xơ gan..., làm suy giảm nghiêm trọng sức khỏe gan. Do đó, những người mắc bệnh gan không nên uống bia.

Người mắc bệnh tăng nhãn áp, bị cận thị

Đứng vị trí sau "sát thủ hàng đầu" gây mù lòa là đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp chính là nguyên nhân gây mù lòa nhiều thứ hai trên thế giới. Người sử dụng quá nhiều rượu, bia sẽ dễ mắc phải căn bệnh này.

Y học đã chỉ rõ, lượng mentanol có trong rượu, bia có tác dụng phụ gây hại đến võng mạc, trực tiếp cản trở võng mạc sản sinh sắc tố thị giác, dẫn đến khả năng thích ứng với ánh sáng của mắt bị giảm, về lâu dài có thể gây ra mù lòa. Do đó, những bệnh nhân cận thị, mắc bệnh tăng nhãn áp không nên sử dụng quá nhiều rượu, bia.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Đối với phụ nữ trong thời kì mang thai, các chất trong bia rượu có thể thông qua cuống rốn vào trong bào thai, làm ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành của thai nhi. Có thể gián tiếp khiến cho thai nhi bị mắc chứng ngộ độc rượu, dễ dẫn đến các hiện tượng như dị dạng, sinh non.

Bia được tạo ra chủ yếu do ủ lên men các nguyên liệu như lúa mạch mà thành, tuy nhiên mạch nha trong đại mạch lại có tác dụng ức chế việc tiết sữa và tái tạo sữa. Vì vậy, phụ nữ đang cho con bú không nên uống nhiều bia, rượu. Người muốn tắt sữa sau khi cai sữa thì nên uống nhiều bia.

Người bị sỏi thận

Trong thành phần làm bia, rượu có chứa một số chất như kali và các loại muối khoáng, có thể khiến cho hạt sỏi bị to lên nhanh chóng. Do đó, bệnh nhân bị sỏi trong hệ tiết niệu nên uống ít hoặc không sử dụng rượu bia.

Người đang uống thuốc

Những người đang uống thuốc kháng sinh, kháng viêm, huyết áp, tiểu đường, thuốc chống đông máu,… nếu uống rượu, bia sẽ gây ra những tác dụng phụ không mong muốn.

Các loại thuốc tuyệt đối kiêng kỵ với rượu, bia

Các thuốc chống viêm không steroid

Khi bạn sử dụng lâu dài các thuốc chống viêm không steroid, bao gồm cả thuốc không kê đơn (OTC), chẳng hạn thuốc giảm đau như ibuprofen và naproxen có thể làm tăng nguy cơ chảy máu và loét dạ dày. Nếu uống thêm rượu có thể làm cho những tác dụng phụ nặng nề hơn. Hay thuốc acetaminophen có thể ảnh hưởng trực tiếp đến gan và nếu uống thêm rượu thì bạn sẽ khiến gan phải đối diện với nguy cơ bị tổn thương do làm việc quá sức.

Thuốc ngủ



Rượu làm cho tác dụng của thuốc ngủ, cả thuốc kê đơn và không kê đơn phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn. Đây không phải là một điều tốt vì đồ uống này có thể gây buồn ngủ, chóng mặt và làm chậm hơi thở khi dùng với thuốc an thần. Ngoài ra, rượu có thể còn làm cho bạn ngủ kéo dài hay gấp đôi lượng thời gian của thuốc an thần, thậm chí làm giảm tác dụng của thuốc. Do vậy, đừng mạo hiểm khi uống thuốc an thần lại uống thêm rượu, dù chỉ là 1,2 ly vì đã có trường hợp quá liều và tử vong từ sự kết hợp này.

Thuốc dị ứng và cảm lạnh

Thuốc dị ứng không kê đơn như benadryl và zyrtec chứa thành phần kháng histamin, một chất có thể gây buồn ngủ quá mức và có thể đặt bạn vào nguy cơ nếu bạn đang lái xe hay vận hành máy móc thiết bị. Nguy cơ này sẽ tăng lên nếu bạn vừa sử dụng thuốc dị ứng vừa uống rượu. Ngay cả các thuốc kháng histamine được quảng cáo là không buồn ngủ (như claritin và allegra) vẫn có thể gây buồn ngủ ở một số người, đặc biệt là khi kết hợp với rượu.

Thuốc kháng histamine cũng được sử dụng trong một số loại thuốc cảm lạnh và cảm cúm như nyquil, một số thuốc hỗ trợ giấc ngủ ban đêm không được dùng chung với rượu. Nếu bạn cần phải uống rượu vì một lý do nào đó khi đang dùng một trong những loại thuốc này thì nên uống một lượng vừa phải và chắc chắn rằng bạn không phải lái xe hay đặt mình vào nguy cơ tai nạn hay chấn thương.

Thuốc hạ huyết áp và cholesterol

Những người dùng thuốc trị bệnh tim mạch như tăng huyết áp, tăng mỡ máu nên thận trọng về việc uống rượu.

Thuốc dùng chữa tăng huyết áp bằng cách làm giảm huyết áp nhưng rượu có thể có tác dụng phụ và làm cho huyết áp xuống quá thấp gây chóng mặt hoặc ngất xỉu.

Còn thuốc hạ cholesterol được chuyển hóa ở gan nên nếu bạn uống rượu thường xuyên hoặc quá mức thì dễ dẫn đến tổn thương gan và chảy máu dạ dày.

Thuốc chống trầm cảm

Cũng giống như thuốc ngủ, thuốc chống trầm cảm có thể gây ra buồn ngủ, chóng mặt và tình trạng này có thể tăng nặng khi người bệnh uống rượu khiến họ đối diện với nguy cơ chấn thương cao như té ngã hay tai nạn xe hơi. Bên cạnh đó, rượu có thể gây ra hiện tượng lưu trữ và làm bệnh trầm cảm tiềm ẩn tồi tệ hơn.

Ngoài ra, người bệnh cần chú ý một loại thuốc ức chế oxidase chống trầm cảm - có thể gây ra vấn đề về tim và huyết áp cao, thậm chí tử vong khi kết hợp với rượu. Do vậy, nếu bạn dùng loại thuốc này thì nên tránh uống rượu hoàn toàn.

Thuốc kháng sinh

Khi kê đơn thuốc kháng sinh, đặc biệt là metronidazole, tinidazole và trimethoprim - sulfamethoxazole, cephalosporin bác sĩ thường cảnh báo bạn không được uống rượu vì rượu có thể nguy hiểm. Nguyên nhân là do những loại thuốc này có chứa các enzyme có tác dụng với rượu và có thể gây ra đau đầu, đỏ bừng mặt, tim đập nhanh, buồn nôn và nôn tồi tệ hơn so với bình thường.

Khuyến cáo được các bác sĩ đưa ra là không nên uống rượu nếu bạn đang dùng kháng sinh. Nếu muốn, bạn nên uống sau 72 giờ sau liều thuốc cuối cùng hay khi cơ thể được chữa khỏi bệnh vì khi phải dùng kháng sinh là cơ thể bạn đang phải chiến đầu với một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính.