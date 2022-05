Những người 'đại kỵ' với xôi, hạn chế ăn để tránh 'rước thêm bệnh vào người'

TPO - Xôi được làm từ gạo nếp là món ăn được nhiều người lựa chọn làm bữa sáng giàu năng lượng, nhưng với một số người, ăn xôi sẽ hại nhiều hơn lợi.

Người muốn giảm cân

Những người muốn giảm béo thì cũng không nên lựa chọn món này vào thực đơn ăn sáng. Vì xôi có chứa nhiều tinh bột, giống cơm nên ăn nhiều bạn có thể bị tăng cân.

Người bị mụn nhọt

Ăn nhiều xôi sẽ khiến bạn bị “nóng trong”, dễ nổi mụn. Do đó người nào có cơ địa nóng thì nên hạn chế món này

Phụ nữ mang bầu

Theo Y học cổ truyền, gạo nếp có vị ngọt, tính ấm vào được ba đường kinh tỳ, vị và phế. Gạo nếp nói chung và các món xôi thường được dùng để chữa các chứng hư lao, tiêu chảy, thiểu năng tuần hoàn não ở phụ nữ có thai…

Tuy vậy, các bà bầu chỉ nên ăn xôi nếp với một lượng vừa phải. Mặc dù xôi nếp sẽ giúp bà bầu chống được lợm giọng và cảm giác buồn nôn khi thai nghén nhưng lại có hàm lượng tinh bột cao. Do đó, bà bầu ăn xôi nhiều sẽ làm tăng nguy cơ bị tiểu đường lúc thai kỳ.

Ngoài ra, xôi nếp có tính dẻo nên gây cảm giác khó tiêu, đầy bụng, nóng trong người khiến bà bầu khó chịu. Do đó, bà bầu nên ăn xôi một cách có chừng mực chứ không nên coi đây là món ăn hàng ngày.

Người già, người mới ốm dậy và trẻ quá nhỏ

Trong gạo nếp có chất Amylopectin rất khó tiêu. Vì vậy người già, người mới ốm dậy và trẻ quá nhỏ không nên ăn xôi buổi sáng quá nhiều.

Người đau dạ dày

Những người bị đau dạ dày không nên ăn xôi, kể cả bữa sáng. Đỗ xanh, gạo nếp tuy lành tính nhưng nó lại tạo ra hơi khiến người bị dạ dày tăng ợ chua và cảm giác chướng bụng khó chịu.

Hiện tượng nóng cổ, ợ chua khi ăn đồ nếp là do cấu tạo tinh bột của gạo nếp. Khác với gạo tẻ có cấu tạo tinh bột dạng sợi, gạo nếp có cấu tạo tinh bột dạng nhánh nên tinh bột thường chắc và khó chia cắt nên khi ăn nhiều cảm thấy no lâu, khó tiêu, thậm chí nhiều người còn có hiện tượng ợ chua. Do đó, chúng không tốt cho người bị đau dạ dày hay trào ngược dạ dày – thực quản.

Người bị mẩn ngứa, mề đay

Những người bị mẩn ngứa, mề đay cũng không nên ăn xôi nếp buổi sáng vì có thể bị dị ứng thực phẩm.

Phụ nữ sinh mổ, bị rạch khi sinh con

Phụ nữ sinh mổ, bị rạch khi sinh con cũng nên tuyệt đối tránh ăn món xôi nếp, vì gạo nếp có tính nóng, dẻo, dễ gây sưng và mưng mủ cho vết mổ.

Ăn xôi đúng cách Xôi là món ăn rất giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người giúp nạp đủ năng lượng và no lâu để con người có thể làm việc cả ngày mà không đói. Nhưng dù ăn xôi tốt như vậy, song, các chuyên gia cũng cảnh báo ăn quá nhiều và ăn xôi quá thường xuyên cũng không hề tốt cho sức khỏe. Vì vậy, mỗi người chỉ nên ăn xôi từ 1 đến 2 lần/tuần, cũng như không nên ăn xôi thay cơm tẻ.