Những mẫu xe hút khách nhất nửa đầu 2023 tại Việt Nam

TPO - Trong nửa đầu năm 2023, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến nhiều biến động. Tuy nhiên, mẫu xe dẫn đầu toàn thị trường không phải một cái tên bất ngờ bởi có doanh số vượt trội.

Sang đầu năm 2023, sau thời gian dài ứng phó với dịch bệnh, thị trường xe được kỳ vọng sẽ khởi sắc với mức doanh số tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, doanh số nửa đầu năm 2023 vẫn ghi nhận sự ảm đạm của thị trường ô tô trong nước với lượng xe giao đến tay khách hàng chỉ đạt 137.327 chiếc (theo Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam - VAMA), giảm tới 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, báo cáo của Hyundai Thành Công cho biết doanh số bán hàng trong nửa đầu năm 2023 đạt 28.011 xe, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là một trong số ít những hãng xe có sự tăng trưởng đáng kể.

Trong khi đó, VinFast bàn giao tổng cộng 11.638 xe. Dải sản phẩm của hãng xe điện Việt Nam bao gồm các mẫu VF e34, VF 8, VF 9 và VF 5 Plus. Do bổ sung thêm nhiều sản phẩm, lượng xe bán ra của VinFast đã tăng lên đến 500% so với cùng kỳ năm 2022 (khi đó mới chỉ bán VinFast VF e34).

Do trải qua thời kỳ suy thoái kinh tế trong thời gian gần đây, doanh số của một số mẫu xe đã bị ảnh hưởng. Điều này đã dẫn đến khá nhiều xáo trộn trong danh sách mười mẫu xe bán chạy nhất nửa đầu năm 2023.

Với tổng cộng 7.982 chiếc, Mitsubishi Xpander đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ford Ranger xếp thứ hai với 7.600 chiếc và Hyundai Accent xếp thứ ba với 7.452 chiếc. Đáng chú ý, VinFast VF e34 và VF 8 là hai mẫu xe điện duy nhất lọt top xe ăn khách nửa đầu năm 2023 với doanh số lần lượt là 5.072 và 4.555 chiếc.

Trong danh sách này, số lượng ô tô đến từ các hãng xe Nhật Bản tiếp tục áp đảo với sáu mẫu, trong khi xe VinFast có hai mẫu, còn xe Hàn và Mỹ mỗi nước sở hữu một mẫu.

Với việc chính phủ đã giảm 50% mức thu lệ trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước, dự kiến nửa cuối năm nay có thể sẽ diễn ra một “cuộc chiến” khốc liệt về doanh số.