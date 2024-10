Những mảnh ghép tạo nên chất sống nghỉ dưỡng toàn thời gian của cư dân Vịnh Thiên Đường

Sống đẳng cấp phong cách nghỉ dưỡng 5 sao ngay giữa lòng Đô thị ở tốt nhất thế giới Ocean City chính là trải nghiệm độc đáo của cư dân Vịnh Thiên Đường, Vinhomes Ocean Park 3. Chất sống đặc quyền đang thu hút mạnh mẽ dòng chuyển cư về phía Đông Hà Nội.

Hệ tiện ích nghỉ dưỡng đặc quyền đa lớp

“Đằng sau cánh cổng của Vịnh Thiên Đường là một cuộc sống tận hưởng, thư giãn với không khí trong lành và hệ tiện ích biển độc đáo chưa từng có giữa phố thị sôi động”, chị Thu Huyền (40 tuổi) nhận xét sau chuyến trải nghiệm cuối tuần qua tại một căn biệt thự ở phân khu Vịnh Thiên Đường, Vinhomes Ocean Park 3.

Theo chị Huyền, lợi thế của cư dân Vịnh Thiên Đường đầu tiên phải kể đến đặc quyền tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng biển toàn thời gian với công viên VinWonders Water Park - “viên ngọc quý” của Vinhomes Ocean Park 3. Nằm tại vị trí trái tim của “Quận Nghỉ dưỡng”, trên trục giao thông chính - Đại lộ bốn mùa 52m, Vịnh Thiên Đường ôm trọn thế giới nước rộng tới 12,3 ha. Tại đây, cư dân có thể “đập hộp” món quà thiên nhiên với đa dạng trải nghiệm đặc sắc.

Mỗi sáng thức giấc, chủ nhân của Vịnh Thiên Đường có thể khởi động ngày mới bằng việc thư giãn tại hồ nước mặn Tropical Lagoon. Hoà mình vào làn nước mặn như biển không chỉ có tác dụng xóa tan mệt mỏi, nạp thêm năng lượng mà còn giúp cư dân cảm nhận rõ rệt không khí biển cả ngay trước thềm nhà.

Nếu hồ nước mặn hút khách nhất trong mùa hạ thì hồ bơi trong nhà Four Seasons cùng không gian ấm áp là địa điểm được các gia đình yêu thích khi tiết trời trở lạnh. Được bơi lội thoải mái trong mùa thu đông là trải nghiệm tuyệt vời mà không phải ở đâu cũng có. Với diện tích lên tới 2.000m2, thiết kế độc đáo mái vòm canopy và hệ thống chiếu sáng mapping, hồ bơi Four Seasons là nơi cư dân có thể thả mình lơ lửng giữa thiên nhiên, để thân - tâm - trí được hồi phục một cách nhanh nhất.

Đặc biệt, chủ nhân của Vịnh Thiên Đường còn có thể tái tạo năng lượng tại bể bơi tiêu chuẩn Olympics với những “đường đua xanh” đầy thử thách. Với chiều dài 50m và 100m, độ sâu làn bơi 2,2m theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, bộ đôi tiện ích này đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện, rèn luyện sức khỏe của các “kình ngư”.

Vào mỗi cuối tuần, cả gia đình còn có thể cùng nhau thư giãn tại Vịnh trượt nước Aqua Bay. Bên cạnh đó, còn có khu vực vui chơi riêng dành cho trẻ em tại sân chơi Aquarium với nhiều trò chơi an toàn, bổ ích giúp cư dân nhí phát triển cả thể chất và trí tuệ.

“Những bữa tiệc ấm cúng với gia đình, bạn bè tại BBQ Garden, hay cùng nhau rèn luyện, cải thiện sức khỏe thể chất tại công viên gym là những khoảnh khắc sum họp hiếm hoi trong nhịp sống hiện đại ngày nay. Đó là những giá trị sống quý giá mà chúng tôi muốn tạo dựng tại tổ ấm mới”, chị Thu Huyền chia sẻ khi vừa chọn được một căn biệt thự song lập ưng ý tại Vịnh Thiên Đường.

Hệ sinh thái dịch vụ thượng lưu đồ sộ bậc nhất

Không chỉ sở hữu những tiện ích nghỉ dưỡng đặc quyền ngay tại nhà, cư dân Vịnh Thiên Đường còn được trải nghiệm trọn vẹn chất sống thượng lưu đến từ hệ tiện ích hiếm có của Đô thị ở tốt nhất thế giới. Vị trí trái tim của tam giác giải trí biển - mua sắm - văn phòng hội nghị giúp cư dân dễ dàng kết nối đến bộ sưu tập tiện ích đẳng cấp của toàn dự án.

Từ tổ ấm, cư dân Vịnh Thiên Đường có thể nhanh chóng hòa mình vào không khí lễ hội bốn mùa tại “vũ trụ giải trí” Grand World ngay kế cận. Thương cảng sầm uất của châu Âu được tái hiện sống động với dòng sông Venice thơ mộng dài 830m và những con thuyền gondola độc đáo. Đây cũng là nơi diễn ra show diễn thực cảnh trên thuyền lớn nhất châu Á The Grand Voyage. Dọc hai bên tuyến phố The Venice là những cửa hàng, cửa hiệu sang trọng của các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, mang đến đa dạng trải nghiệm mua sắm, vui chơi, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của từng nền văn hoá.

Vịnh Thiên Đường còn thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp tại Ocean City, gồm hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế Vinschool, bệnh viện an dưỡng 5 sao Vinmec, 2 TTTM Vincom Mega Mall, các khu phố thương mại và tòa nhà văn phòng hiện đại. Mỗi tiện ích đều được thiết kế nhằm phục vụ trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, học tập, giải trí, mua sắm, chăm sóc sức khỏe… của cộng đồng cư dân tinh hoa.

Không những vậy, kinh nghiệm quản lý vận hành bài bản, chuyên nghiệp của Vinhomes tại 29 khu đô thị trên khắp cả nước chính là “thẻ bảo hiểm” giúp cư dân an tâm khi được sống trong môi trường an ninh, an toàn vượt trội. Sự đồng hành của CLB Sống Xanh - Sống Vui Khỏe do Vinhomes thành lập cũng là cầu nối gắn kết cư dân để xây dựng một cộng đồng văn minh, vững mạnh.

Sở hữu bộ sưu tập tiện ích đẳng cấp cùng hệ sinh thái dịch vụ đồ sộ bậc nhất, Vịnh Thiên Đường chính là chốn an cư lý tưởng để gia chủ có thể tận hưởng trọn vẹn chất sống nghỉ dưỡng thượng lưu, xứng tầm tinh hoa ngay tại phía Đông Thủ đô.